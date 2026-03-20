煤氣去年純利按年持平　業務核心利潤升4%　派末期息23港仙

中華煤氣公司（0003）今日公布2025年全年業績。稅後經營利潤及業務核心利潤分別達75億元及60億元，按年上升2%及4%。計及非經營性損益及物業重估變動後，股東應佔溢利為57億元，與去年相若。董事會建議派發末期股息每股23仙，全年合共派息每股35仙。



期內，香港公用業務方面，本港住宅售氣量錄得 2.4%的按年升幅。本港新增客戶19,000 多個，總客戶數量達206萬戶。工商業售氣量下跌2.6%，抵銷部分住宅售氣量增長。整體售氣量在2025年錄得輕微上升0.1%。

內地公用業務方面，集團積極推動工商市場天然氣應用及老舊社區改造，燃氣銷售量達363.5億立方米，維持平穩。期內，住宅用戶順價工作穩步落實，城市燃氣綜合價差提升2分人民幣至每立方米0.54元人民幣，有效改善盈利能力。

（左起）EcoCeres首席技術官兼高級副總裁趙紫華、創冷科技 (i2cool) 行政總裁兼聯合創始人朱毅豪、煤氣公司常務董事黃維義、TERA-Award大賽組委會執行主席陳英龍、TERA-Award大賽總統籌何成恩及EnerVenue全球副總裁周民一同於第四屆TERA-Award智慧能源創新大賽舉行發布會上主持大賽啟動儀式。（煤氣公司提供圖片）

綠色能源業務成為集團增長的主要動力。旗下怡斯萊（EcoCeres）位於馬來西亞的新廠房於2025年末順利投產，推動可再生燃料年總產能由35萬噸倍增至77萬噸。

綠色甲醇業務方面，集團與佛燃能源的合資公司VENEX已落實於佛山三水興建新廠房，預計2028年首期產能達20萬噸。VENEX於10月與威立雅及上港集團能源簽署綠色甲醇供應戰略合作備忘錄，共同拓展供應與分銷網絡。

分布式光伏年內新增併網500兆瓦

截至2025年底，集團分布式光伏年內新增併網500兆瓦，累計併網裝機容量達2.8吉瓦，光伏發電量增長36%至24.8億度電，售電交易量達84億度電。集團年內成功發行第二、三期類REITs產品，資產管理規模（AuM）累計融資達35億元人民幣，進一步優化現金流結構，深化輕資產策略。