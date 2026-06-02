麥格理升聯想目標價72%至37.4元　稱公司業績確認結構性拐點

麥格理發表研究報告指，聯想集團（0992）最近的業績確認了結構性拐點，基礎設施方案業務（ISG）在人工智能（AI）及傳統伺服器需求加速下扭虧為盈。該行相信，AI伺服器需求將繼續超越供應，支持強勁的ISG收入增長及利潤率擴張。同時，記憶體供應緊張正成為利好因素，有助於伺服器定價、市佔率提升及營運槓桿顯現。



該行將聯想近期股價上漲視為估值重估週期的開始，又指出聯想的AI伺服器管線已增加至210億美元（截至2026年3月財年末），提供強勁的增長能見度。儘管該行在高端企業基礎設施市場的份額仍較小。但隨著Nivdia上季度開始交付GB300，並預計在2026年下半年及時交付Vera Rubin伺服器，預期將開始在高端市場奪取份額。

此外，個人電腦（PC）業務在高端產品組合提升下保持韌性，方案服務業務（SSG）則在TruScale推動下持續提供穩定且高利潤率的增長。

由於調高了ISG收入及經營利潤率預測，麥格理將聯想集團2027至2029財年的調整後淨利潤預測上調4%至6%，並且將估值滾動至2028財年，將目標價由21.75元大幅上調72%至37.4元，此相當於2028財年預測市盈率18倍，並重申其「跑贏大市」評級，列為買入投資標的。

聯想今日（2日）早段再創新高，曾高見27.42元，最新報26.36元，升4.4%，成交額為47.43億元。