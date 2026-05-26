聯想獲大行唱好　麥格理大升目標價至21.75元　納核心推薦名單

聯想集團(0992)受優於預期業績及大行調高評級帶動，股價今日再度大幅走強，該股今日收報18.19元，大升15.5%，創上市以來新高。兩個交易日計，聯想累升約四成。



麥格理：大幅上調聯想集團目標價至21.75元

麥格理發表研報指，聯想集團去年第四季業績強勁，三個業務部分收入均按年錄得雙位數增長，當中基礎設施方案業務(ISG)收入及利潤創下紀錄，經營溢利率達3.6%。

該行將聯想目標價由12.93港元大幅上調68%至21.75港元，評級「跑贏大市」，並將其納入核心推薦名單Marquee Buy。

該行上調聯想2027及2028財年經調整純利預測23.4%及37.2%，以反映IDG及ISG收入及經營溢利率上升，又預計2027財年收入按年增長13%，經調整純利增長34%，經調整純利率2.9%。

聯想集團績後大升，兩個交易日累升約四成。（路透社）

中金：上調聯想集團目標價至20元

另外，中金亦發表報告指，聯想集團公布3月底止2026財年第四季業績，受惠PC收入急升，收入按年增長27%至215.9億美元，股東應佔淨利潤按年飆升479%至5.21億美元，非香港財務報告準則下淨利潤增長101%至5.59億美元，業績勝該行及市場預期。

鑑於聯想集團人工智能服務器的積壓訂單快速增長，且盈利能力顯著改善，中金上調其2027財年及2028財年的非香港財務報告準則淨利潤預測34.5%及42.8%，至26.7億美元及33.1億美元。考慮ISG業務轉勢驅動估值重評，該行將目標價上調35%至20港元，維持「跑贏行業」評級。