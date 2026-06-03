高盛唱好韓股　上調目標價至12000點　另升台股目標至51000點

人工智能（AI）概念推動下，韓國及台灣股市於年內表現強勁，前者升幅逾倍，後者則升60%。目前韓國股市及台灣股市，已經分別成為全球第六大及第五大市值股市。大行高盛唱好韓股及台股，最新目標分別上上調至12000點及51000點。



高盛將韓國Kospi指數目標價從9000點上調至12000點，並表示只要企業盈利維持強勁增長，市場就能獲得良好的支撐。

高盛策略師在報告中指出，這次上調目標價是由「更高的盈利，以及保守的8倍預期市盈率」所推動，並將2026年和2027年盈利增速預測分別上調至320%和35%，同時表示韓國是該地區盈利表現最強的市場。

不過，高盛也指出﹕「我們承認，今年以來韓國股市已上漲逾一倍，三星電子和SK海力士目前占韓國股市總市值的一半以上，散戶投機活動升溫，市場容易出現回落」。

高盛調高台股評級至「超配」

另一方面，高盛將台灣股市評級上調至超配，理由是「我們確信，人工智能相關投資將推動科技硬體公司的強勁盈利增長延續至2028年及之後」。

2025年6月7日，台積電（TSMC）台灣高雄製造廠全景。（Reuters）

高盛將台股加權指數目標價上調至51000點，但指出「戰術性風險依然存在」。

今年以來，韓國Kospi指數上漲109%，其中權重股三星電子上漲200%，SK海力士上漲263%。台股加權指數同期上漲60%，漲勢主要由台積電等科技股推動。