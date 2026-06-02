韓國股市超越印度成全球第六大股市　晶片股推動　排名緊跟台股

台灣及韓國股市近期表現靚麗，繼台股總市值日前超越印度，成為全球第五大股票市場後。受晶片巨頭持續飆升的推動，韓國股市也超越印度股市，成為世界第六大股市，僅次於台股，這些晶片巨頭推動了全球人工智能的發展。



彭博數據顯示，今年韓國上市公司的總市值飆升了86%，達到5萬億美元，而印度上市公司的總市值則下降至4.8萬億美元。



總市值飆升了86%達5萬億美元

三星電子和SK海力士新晉萬億美元估值企業行列，推動韓股大升。憑藉在人工智慧記憶體晶片領域的領先地位，韓國預計將韓國綜合股價指數（KOSPI）2026年的漲幅推高至100%以上。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

Asset Value Investors 的高級投資分析師Ross McGarry表示，韓國不久前還把KOSPI指數達到5000點作為目標，逼近印度是一個意義非凡的里程碑。不過，今年的上漲行情很大程度上是由記憶周期推動的——三星和SK海力士是主要推手。真正的考驗在於，韓國能否通過真正的公司治理改革來維持這種估值提升。

韓國股市表現強勁。

另一方面，印度市場正受到盧比貶值、創紀錄的外資外流以及與人工智慧基礎設施直接相關的公司匱乏等因素的拖累。儘管韓國的市值已經超過印度，但根據國際貨幣基金組織的數據，印度4.15萬億美元的經濟規模，也是世界上成長最快的經濟體之一，並仍然超過了韓國1.93萬億美元的國內生產總值。