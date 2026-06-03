南方東英夥滙豐及OSL　推代幣化貨幣市場基金

南方東英資產管理公司宣布，攜手滙豐推出貨幣市場基金非上市代幣化類別，與OSL簽署合作備忘錄，達成獨家合作以上線此貨幣市場基金的非上市代幣化類別。



此次發布的為「南方東英港元貨幣市場ETF」（3053）的非上市代幣化類別，主要投資於港元計價的短期存款和優質貨幣市場工具，旨在達致與現行貨幣市場利率相一致的較穩健港元回報，投資者可透過代幣直接持有該隻ETF的基金份額。



滙豐作為該隻ETF非上市代幣化類別的代幣化代理、受託人及過戶代理，為產品的代幣化發行提供了支持，這亦是滙豐首次在香港提供貨幣市場基金的代幣化服務。在未來6個月內，南方東英將和OSL的持牌虛擬資產交易平台合作，獨家上線此貨幣市場基金的非上市代幣化類別，支持投資者實現申購與贖回流程。

滙豐香港行政總裁伍楊玉如指出，滙豐以基金代幣化服務，助ETF「上鏈」、實現碎片化，並透過降低門檻。該服務現已應用於香港的ETF，而未來亦有巨大潛力擴展至其他資產類別及不同市場。

南方東英攜手滙豐推出貨幣市場基金非上市代幣化類別，與OSL簽署合作備忘錄，達成獨家合作以上線此貨幣市場基金的非上市代幣化類別。（資料圖片）

OSL：高淨值客戶對RWA產品有需求

南方東英副行政總裁兼首席市官和弦表示，RWA領域非常多，流通規模達到300億美元，主要是國債類產品，相信未來增長非常迅速。

OSL集團首席商務官Eugene Cheung表示，高淨值客戶，例如家族辦公室、Web3客戶對RWA產品都有很大需求，此類產品可以優化原有資產，再加上比特幣等加密貨幣近日價格低迷，RWA產品都可以讓他們使用手上的加密幣，並且加大鏈上鏈下資產連接。

金發局行政總裁董一岳表示，此類產品僅僅是一個起步，相信會越來越多資產實現上鏈，例如大宗商品等。