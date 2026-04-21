南方東英黃金ETF掛牌　支持實金在港存放　陳茂波︰契合發展戰略

南方東英黃金ETF（3030）今日（21日）掛牌，一手入場費約720元。公司指，該隻ETF支持現金和實物黃金，並且持有的實物黃金直接存在於香港。



財政司司長陳茂波出席上市儀式指，該隻ETF為香港最大的實物黃金ETF，同場掛牌的勝宏科技（2476）則是香港今年以來最大的IPO，形容今次上市是「好事成雙」。

陳茂波指出，實物黃金ETF高度契合香港發展戰略。(鄭文玥攝)

陳茂波：實物黃金ETF高度契合香港發展戰略

陳茂波表示，國家十五五規劃明確支持香港構建大宗商品交易生產圈，不單是建立一個具深度和廣度的市場，更是要打造整條鏈的產業鏈和價值鏈，涵蓋精算、實體交割、物流、衍生產品等一系列的環節，並擴大人民幣在國際黃金市場定價與交易中的影響力。同時貢獻區內更穩定，更高效的黃金和大宗商品交易，貢獻國家金融強國建設。

其續指，南方東英該隻ETF支持在港交易，在港存放，與香港的發展戰略高度契合。在當前復雜的，多變的地緣政治環境下，香港堅持開放包容的市場環境，具備資金等要素的自由流動的優勢。

目前輪候上市企業約500間

陳茂波表示，香港近年積極發展ETP市場，今年初香港ETP產品的日均交易額約50億美元，規模僅次於美國和內地，過去兩年亦推進與中東、韓國等產品的合作。

IPO方面，陳茂波透露，目前輪候上市的企業大概還有500間，會全力加速加快有關的審批工作。

黃天佑：成熟金融中心 應似交響樂團

證監會主席黃天佑表示，當前全球局勢加速演變，資產配置多元化的趨勢日益明顯，今日掛牌的黃金ETF恰逢其時，不僅為投資者提供更便捷的黃金配置渠道，也有助於進一步提升香港在國際黃金定價體系的影響力。

他形容，一個成熟的國際金融中心，如一支頂尖的交響樂團，從來不受單一機構或單一產品，而是靠多年參與協同的共奏的生態體系，和聲共振，市場才會發揮充沛的活力。

此外，同場掛牌的「人工智能及高性能計算PCB產品供應商」勝宏科技，為年初至今，本港最大IPO，首日高開逾57%，一手賬賺1.2萬元。