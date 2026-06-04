基金經理Bill Ackman稱市場追逐熱門股　行徑如同處科網泡沫時代

著名維權對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在一個播客節目表示，投資者正像2000年網絡泡沫時期般瘋狂追逐炙手可熱的股票板塊，形容市場歷史正在重演，而且絕非吉兆。



阿克曼指出，人們總是把目光投向所謂的「新新事物」。目前，晶片、半導體和能源就是這些新事物，短期資本正向其蜂擁而去，結果往往是真正優質的資產反遭冷落。

指市場優資產遭冷落

他認為，目前與2000年網絡泡沫的相似之處，歸根結底在於市場心理，並舉例指，當時人們對網絡股票狂熱不已，而巴郡的估值則跌到他認為是其歷史上的最低水平。如今人們對亞馬遜、Meta 和微軟等公司也抱有同樣的態度，導致這些大型科技巨頭估值偏低。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會當日，民眾走過會場。（Reuters）

阿克曼上月透露，他在2月微軟發布業績引發股價下跌之際，買入了該公司股票，並稱微軟是AI領域的贏家。他說，如今的投資者要麼直接、要麼間接投資於人工智能。作為一名長期投資者，評估一家企業被顛覆的風險至關重要，而如今這種風險發生的概率已經大幅上升。

軟件股今年一度捱沽，阿克曼表示，需要對相關公司進行非常仔細的分析，又稱自己會對Salesforce這樣的公司感到擔憂。如今作為一家軟件公司，必須盡可能全面地具備AI能力。過去存在着一些從客戶身上攫取類壟斷利潤的情況，比如有人開發了一款小眾軟件產品，每年就能向客戶收費3萬美元左右。這類公司現在真的面臨風險。

對SpaceX 5年後發展感興趣

對於SpaceX等即將到來的大型科技公司首次公開招股（IPO），阿克曼表示，很想知道SpaceX在5年後會發展成什麼樣，該公司在低成本太空發射領域幾乎處於壟斷地位，這一點將變得愈來愈重要。至於同樣在籌備IPO的OpenAI擁有非常有趣的商業模式，但需要向外界闡明其將如何配置資本。