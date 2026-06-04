港PMI重回榮枯線　恒生劉健恆︰營商環境續審慎　經濟靠出口拉動

香港5月份PMI報50.4，回升至榮枯線之上，為美國及伊朗戰爭爆發以來首次。恒生銀行首席經濟師劉健恆出席電台節目時表示，憧憬美國與伊朗達成協議，令到香港PMI回升，但數據低於年初水平，反映營商環境仍偏向審慎，未來數月能否企穩50水平，取決於地緣政局發展及油價走勢。



他又指，今年以來出口增長強勁，但PMI新訂單表現不及預期，並非香港獨有現象，主要反映企業對訂單前景不敢太樂觀，擔憂中東局勢及高油價影響產品需求。他說，關注高油價，加上市場預期貨幣政策收縮，會否衝擊需求。

劉健恆預料，短期內出口仍是拉動本港經濟增長重要動力，第2季經濟表現仍不錯，但增速或不及首季的5.9%。

至於經合組織（OECD）將全球今年經濟增長預測，由原來的3.4%降至2.8%，劉健恆指出環球經濟放緩的風險增加，但相信不會出現經濟衰退。他又指出受惠於出口表現及人工智能(AI)敍事，暫時全球經濟表現較預期中強韌，但下行風險是內需，例如美國的消費者信心跌至70年低位。

料美再加徵關稅影響屬「中性」

對於美國可能以未能遏止強迫勞動為由，向包括香港在內的60個貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅，劉健恆指出，市場、企業或用家都已預期關稅的存在，而且大部分經濟體都面臨同一水平稅率，沒有國家特別受惠或特別不利，對本港影響屬中性，本港外貿仍可受惠於AI需求。