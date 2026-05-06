香港4月PMI跌至48.6　連續兩月處收縮區　緊縮速度10個月以來最急

香港營商環境在今年4月進一步轉弱。標普全球公布，4月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，從上月49.3降至48.6，反映商業景氣持續低迷，緊縮速度更加快至10個月以來最急。



綜觀4月份數據，企業產出和新增訂單再度縮減，減產速度更加快至去年7月以來最急。受訪公司表示，加價行動對業務經營和客戶訂單帶來負面影響。值得注意的是，由於中東爆發戰爭，原材料價格隨之飆漲，因此整體投入成本的升幅攀至2011年11月以來最大。對於前景，企業維持保守，悲觀情緒雖較上月淡化，但卻依然明顯。

財政預算案｜財政司司長在2026年2月25日的新一份預算案中指出，香港經濟連續三年增長，整體氣氛穩中向好，盛事活動吸引旅客訪港。圖為旅客到廟街遊玩情況。(梁鵬威攝)

戰火致物價通脹經濟放緩

4月份，香港私營企業已連續兩月減產，跌幅比上一調查月加深，整體雖然溫和，卻是去年7月以來最大。調查數據顯示，中東戰火引發物價通脹，導致經濟急劇放緩。

企業表示，第二季初的新增訂單量持續減少，緊縮速度較上月略為收歛，整體尚算中等。從外貿角度衡量，則4月的出口訂單已重拾升幅，反而從中國新接的銷售額卻由升轉跌，錄7個月以來的首個跌幅。

價格方面，4月的整體投入成本飆升，直衝14年半高位，成本通脹多少由原材料價格急升，造成採購價格高企所致。不過，企業的薪酬成本亦已連續9個月增加。為緩解盈利壓力，企業於是調高售價，加幅為2023年9月以來最大。

香港經濟。（資料圖片）

積壓工作量下跌

隨着新增訂單減少，企業4月積壓的工作量也同時下降，跌幅雖然不大，但與長期平均水平大致相若。由於產能過剩、需求走弱的跡象浮現，因此企業對擴充人手的態度轉趨保守，僱員人數3個月來首次縮減，基本與公司未有填補職缺，以及縮編節流有關。

企業於最近一個調查月繼續積極採購，但數量增幅比上月收窄；受訪公司通常表示，由於原材料價格很可能攀升，故先增購投入品，造就採購庫存連續11個月上升。業者又表示，供應商產能充裕，供貨表現持續改善。

對於未來一年前景，香港私營企業在4月維持看淡，悲觀情緒只較上月略淺，整體顯著。總的來說，業者憂慮巿場競爭加劇，以及中東戰火牽動地緣政治風險升溫。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，標普全球4月香港PMI顯示，營商景氣再度下滑，反映今年第二季開季疲弱。產出與新增訂單溫和緊縮，特別是減產幅度，更是一年最顯著。企業普遍認為，景氣轉弱緣於中東戰火及其引發的價格衝擊，尤其是油價和燃料價格方面。整體成本升幅創14年半最高紀錄，促使企業以2023年9月以來的最大幅度調高售價。

Usamah Bhatti指出，前瞻性指標也未見積極，當中顯示產能局限的積壓工作指標已連跌兩月，反映在需求回溫前，減產情況有可能持續下去。此外，中東戰爭的不明朗因素升溫，加上戰火衝擊全球經濟，導致企業對未來一年前景悲觀。