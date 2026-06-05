晶片股下挫　SK海力士瀉逾7%　累韓股早段挫近半成｜亞股

美國晶片生產商博通於周四（4日）股價下瀉12.6%，拖累納指跌逾1%收市。近期受到晶片股及人工智能概念股推動的韓國及日本股市，今日（5日）亦遭受波及，前者跌幅接近半成。



韓國KOSPI指數最新報8226點，跌412點或4.78%。其中SK海力士瀉7.6%，三星電子跌6.1%。

分析師料未來兩月韓股波動將加劇

在經歷了一輪領跑全球的強勁漲勢之後，韓國規模達4.9萬億美元的股市已開始顯現出承壓跡象。就在韓國KOSPI指數周二創下歷史新高之際，僅有2.6%的個股觸及52周高點，而多達31%的個股卻跌至52周低點。散戶投資者的參與熱情也開始有所降温，與此同時，激增的保證金貸款正面臨韓國央行可能於7月加息所帶來的風險。隨着各類風險不斷積聚，投資者發出警告稱，一旦市場轉入下行，其下跌速度恐將與此前的上漲速度一樣迅猛。「就目前而言，相比於基本面的惡化，我更擔憂的是市場倉位配置中顯現出的過熱跡象」韓國Eugene資產管理公司首席投資官Ha Seok Keun表示﹕「我預計，在未來一到兩個月內，市場將進入一個波動加劇並伴隨盤整的時期。」

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

至於日本股市方面，早段跌1,172點或1.7%，最新報66298點。

匯市方面，於亞洲交易時段，日圓兌1美元報159.99，每百日圓兌港元報4.89705。韓圜兌1美元為1,539.2。