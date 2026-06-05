瑞銀料全年港股IPO金額達3900億元　續對恒指破3萬點具信心

瑞銀認為，今年以來港股市場保持高度活躍，結構性變化顯著，硬科技與新質生產力企業已成為新股發行的絕對中堅力量。資料顯示，年初至今科創企業佔港股IPO發行規模的63%，較去年同期的16%大幅躍升。瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管諶戈介紹，2026年前五個月港股融資額已達約430億美元，較去年同期的280億美元顯著提升。



瑞銀研究部門預計，全年港股新股IPO融資額有望達到450億美元至500億美元（3,510億元至3,900億元），並對今年恒生指數突破3萬點的目標保持信心。

中國資本市場看好兩類資產

展望下半年，未來中國資本市場核心動能或將由企業盈利的實質性增長主導。瑞銀看好兩類資產，一是受益於全球AI應用落地、技術自主可控的科技大市值龍頭板塊；二是具備結構性出海能力的中小市值企業。

瑞銀集團中國區總裁、瑞銀證券董事長胡知鷙，以及諶戈在媒體研討會上表示，全球主動管理基金對中國股票的配置比例已從2024年四季度低點的約5%回升至接近7%，但與2021年約15%的歷史高位相比仍有差距，中國資產在全球主動管理基金投資組合中仍處於低配狀態，後續增配空間較大。盈利改善成為瑞銀看好中國資產的重要依據。

升A股盈利增長至11%

瑞銀的資料顯示，A股一季度整體盈利增長已超過7個百分點。基於此，瑞銀已將全年A股盈利增速預期上調至11%。瑞銀研究團隊認為，人民幣是今年全球最具基本面支撐的核心貨幣，對主要貨幣存在3%至4%的升值空間，這將為境外投資者參與A股提供額外激勵。