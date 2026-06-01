陳茂波︰中東市場雙向投資　本輪港股升市40%資金來自歐美及國際

立法會財經事務委員會今早（6月1日）討論本港最新經濟情況，財政司司長陳茂波指出，中東資金正積極流入香港，近期股市升浪中，中東及東南亞資金佔一定比例，家族辦公室落戶數字持續增加，未來趨勢是雙向投資，協助本港科企到當地發展，經貿往來將更緊密。而歐美資金開始更關注亞洲及香港，約佔近期港股升浪的四成，反映歐洲資金仍在香港資本市場保持活躍。



由2024年9月至今的股市升浪中，來港的國際及歐美資金約佔40%，南向通資金約佔30%，其餘則包括中東、東南亞資金及本地機構。他強調，東南亞資金規模亦相當可觀，香港是其首選投資地。

料本港年內利率保持平穩

被問及如何加快提升金融體系承載力及優化恒生指數成分，陳茂波表示，金融中心發展內涵豐富，當局已促請交易所及證監會在確保質素下精簡上市審批程序，並會加速推動綠色金融等業務。

有議員指出恒指的舊經濟股份權重較大，建議會否適度調整，捕捉科技及人工智能(AI)時代。陳茂波回應指，有關建議有一定合理性，恒指公司會不時檢討，政府與恒指公司有溝通。

被問及息口走向，陳茂波指出，美國減息空間有限，加上下半年大選等政治因素，料本港年內利率保持平穩。