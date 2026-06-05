彭博︰部分內銀獲准上調境內企業客戶美元存款利率

彭博引述知情人士稱，中國近期允許部分中資銀行上調企業客戶的美元存款利率。此舉可能提高境內美元存款的吸引力，有助於減少人民幣升值的壓力。

知情人士表示，包括中資國有大行在內的部分銀行於近日收到通知，允許其上調境內的企業美元存款利率至美元擔保隔夜融資利率（SOFR）水平上方。

根據最新報價，6月3日SOFR利率為3.61%。知情人士並稱，至少三家已經收到通知的銀行尚未開始執行新的美元存款利率。

報道指，此舉意味著這些銀行不再受到2023年人民幣貶值時期引入的美元存款利率上限的限制。彼時，境內部分中資大型商業銀行下調美元存款利率上限，至不高於SOFR水平，幫助減少企業購匯，對人民幣形成支撐。今年迄今，人民幣對美元已升值逾3%，是亞洲表現最好的貨幣。

中國金融機構組成的市場利率定價自律機制在工作時間未接聽電話。利率自律機制接受中國人民銀行的指導和監督管理。

知情人士又表示，部分中資銀行此前通過衍生品、結構性存款等方式已經為企業美元存款提供實際上高於SOFR利率的收益。更高的境內美元利率有助於吸引企業增加美元存款，一定程度上減少結匯給人民幣帶來的升值壓力。

中國出口去年來保持高速成長，一方面推動人民幣穩定升值，另一方面也造成中國外幣存款的不斷攀升。今年非金融企業和居民家庭的外幣存款已經創下歷史新高。