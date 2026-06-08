聯儲會主席沃什首秀在即　特朗普稱加息將是錯誤之舉

彭博社消息，美國總統特朗普表示，在他提名的凱文·沃什即將首次主持聯儲會政策會議之際，如果加息將是錯誤之舉。



美國5月份就業數據表現強勁，促使市場押注聯儲會下一步將通過加息來遏制通膨。特朗普在接受NBC《Meet the Press》節目採訪時，試圖反駁這一市場情緒。

特朗普稱，如今好的數據出爐反而引起股市下跌，因為市場認為會加息，但根本沒有理由加息。

沃什準備在6月16日至17日主持其首次聯邦公開市場委員會會議。特朗普在周五錄制、周日播出的節目中這番講話，將加劇其面臨的經濟和政治壓力。特朗普表示，提高基準利率「是錯誤之舉」，「我們實際上應該降低利率」。

2026年5月22日，美國聯邦最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas，右一）於白宮為新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh，左一）舉行宣誓就職儀式。（Reuters）

周五公佈的美國就業報告顯示，5月非農就業人數增幅超過所有預期，引發美債拋售，促使交易員完全消化聯儲會將在今年年底前加息25個基點的預期。

特朗普以往不斷公開施壓要求聯儲會降息，後來提名沃什擔任聯儲會主席，不過他之後又表示，希望沃什按照「自己的方式」行事。

特朗普在接受NBC採訪時暗示自己有些沮喪。

報道稱，特朗普稱，「我很尊重沃什，但我的看法是，當一個國家經濟表現良好時，不應該通過立即加息來懲罰它。」「你知道，我們有債務，還有其他事情要打理，」他補充道，「我們有很多事情需要解決。我希望在軍隊方面投入更多。」