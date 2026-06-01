鮑威爾︰若總統可因政策分歧解僱官員　美聯儲信譽將蕩然無存

前聯儲會主席杰羅姆·鮑威爾表示，如果任何一位總統都可以因為政策分歧而解僱聯儲會官員的話，美國央行將失去維持一個強大且穩定經濟所需的信譽。



據彭博報道，鮑威爾周日在波士頓甘迺迪總統圖書館接受「甘迺迪勇氣獎」(Profile in Courage Award)時，在預先準備的講稿中指出，如果任何一屆政府設法因政策分歧而撤換聯儲會官員，那麼未來的政府也會如法泡製。

鮑威爾表示，在這種情況下，社會大眾將不再相信聯儲會會根據所有美國人的最大利益做出決策。

他說，聯儲會的信譽將蕩然無存。聯儲會的信譽是經過幾十年的積累和維護才建立起來的，我們有責任為同胞和子孫後代守護這一寶貴的資產。

美國5月消費物價指數(CPI)按年飆升8.6%，再創40年來新高，開始有大行估計美聯儲將加大加息力度。

敦促美國人捍衛核心價值

報道指，周日的演講是鮑威爾自卸任聯儲會主席以來首次公開發言；凱文·沃什已接任主席一職。鮑威爾仍留在聯儲會理事會；他曾在4月表示，此舉是出於對聯儲會遭受攻擊的疑慮。他的理事任期要到2028年1月才結束。

鮑威爾發表上述言論之際，美國最高法院正在審議聯儲會理事麗莎·庫克的案件；美國總統特朗普試圖以未經證實的抵押貸款詐欺指控為由，解僱庫克。庫克否認這項指控。最高法院正在決定庫克是否能在下級法院審理案件期間繼續留任。

鮑威爾強調了聯儲會享有明確且直接的法律保護，這些保護旨在使貨幣政策免受政治干預。儘管他承認，美國政治存在嚴重的黨派分歧，但他敦促美國人民團結起來，捍衛「塑造美國核心價值的更高原則」。

他說，「其中最重要的是尊重法治。」