美股｜道指低收80點蒸發410點升幅　納指漲0.86%　Intel飆逾11%

中東緊張局勢有緩和跡像，美股周一（6月8日）早段上揚，道指最多曾升410點，但其後升幅全數蒸發，至收市倒跌80點。晶片股造好，納指最多曾升470點或1.82%，至收市仍升0.86%。其中，消息指英特爾（Intel）獲Google巨額AI晶片訂單，股價飆逾11%。



圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月9日

【04:14】Tesla升近4.6% 美光科技及Marvell 漲近一成

道指收市報50,786.01點，跌80.77點或0.16%；納指收報25,929.66點，漲220.23點或0.86%；標普500指數收報7,405.73點，升21.99點或0.30%。

重磅股科技股方面，Tesla升4.59%、Nvidia漲1.73%。蘋果公司（Apple）在發布Siri AI 後，股價跌1.89%；Google母公司Alphabet亦跌1.36%。

晶片股造好，消息指Alphabet旗下的Google已向英特爾（Intel）下單，計劃2028年生產逾300萬件TPU晶片，Intel飆11.11%。另外，美光科技（Micron Technology）漲9.87%、博通（Broadcom）升2.82%；晶片技術商Marvell Technology升9.63%。

【04:05】中概股指數收跌0.62%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.62%。其中，阿里巴巴ADR跌0.82%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【03:53】油價微升 美元兌日圓徘徊160

國際油價微升，紐約原油期貨每桶收報91.30美元，升0.76美元或0.84%。倫敦布蘭特期油收報94.25美元，漲1.16元或1.25%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.04，跌0.03%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報160.26，約升0.05%。

【03:52】現貨金價變化不大 Bitcoin現報6.3萬美元

金價變化不大。現貨黃金每盎司最新4,328.75美元，跌0.58美元或0.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,467.21美元、24小時內升逾3%。

【03:50】恒指夜期收報24,555點 低水102點

恒指夜市期指收報24,555點，跌9點，較恒指收市24,657點，低水102點，成交20,465張。

【01:31】道指逾400點升幅全蒸發 納指仍升近1.5%

道指最新報50,862點，跌4點或0.01%；納指最新報26,076點，升366點或1.43%；標普500指數現7,434點，漲50點或0.68%。

重磅科技股方面，Tesla升4.88%、蘋果公司（Apple）升2.54%、Nvidia股價升1.74%、Amazon升0.69%。

另外，Intel飆11.65%、美光科技（Micron Technology）漲10.16%、博通（Broadcom）升2.17%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間6月8日

【22:51】Intel飆逾11% Tesla升逾3%

道指最新報51,010點，升143點或0.28%；納指最新報26,102點，升393點或1.53%；標普500指數現7,453點，漲69點或0.94%。

重磅科技股方面，Tesla升3.35%、蘋果公司（Apple）升2.43%、Nvidia股價升1.69%、Amazon升0.21%。

另外，Intel飆11.68%、美光科技（Micron Technology）漲9.63%、博通（Broadcom）升3.20%。

【22:48】油價升逾1% Bitcoin 現報6.3萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶91.61美元，升1.07美元或1.18%。倫敦布蘭特期油每桶報94.60美元，漲1.51美元或1.62%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,883.62美元、24小時內升逾3%。