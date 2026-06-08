美股｜道指逾400點升幅全蒸發　納指最新仍升近1.5%

中東緊張局勢有緩和跡像，美股周一（6月8日）早段上揚，道指最多曾升逾400點，但至中段升幅全數蒸發。晶片股造好，納指最新仍升近1.5%。



圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月9日

【01:31】Intel及美光科技飆逾一成 Tesla升近5%

道指最新報50,862點，跌4點或0.01%；納指最新報26,076點，升366點或1.43%；標普500指數現7,434點，漲50點或0.68%。

重磅科技股方面，Tesla升4.88%、蘋果公司（Apple）升2.54%、Nvidia股價升1.74%、Amazon升0.69%。

另外，Intel飆11.65%、美光科技（Micron Technology）漲10.16%、博通（Broadcom）升2.17%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

本港時間6月8日

【22:51】Intel飆逾11% Tesla升逾3%

道指最新報51,010點，升143點或0.28%；納指最新報26,102點，升393點或1.53%；標普500指數現7,453點，漲69點或0.94%。

重磅科技股方面，Tesla升3.35%、蘋果公司（Apple）升2.43%、Nvidia股價升1.69%、Amazon升0.21%。

另外，Intel飆11.68%、美光科技（Micron Technology）漲9.63%、博通（Broadcom）升3.20%。

【22:48】油價升逾1% Bitcoin 現報6.3萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶91.61美元，升1.07美元或1.18%。倫敦布蘭特期油每桶報94.60美元，漲1.51美元或1.62%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,883.62美元、24小時內升逾3%。