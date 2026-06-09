美國防部更新名單　指阿里及比亞迪等與中國軍方有關係

美國國防部周一（8日）公布更新版中國企業名單，認定多家中國大型企業與北京軍方存在合作或支援關係，其中包括阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亞迪（1211）等企業，以警告美國組織與相關企業合作的風險。



《路透》及《彭博》報道，五角大樓今年2月曾短暫發布新版名單，但隨後撤下。此次重新公布的名單保留了當時新增的大部分企業，再度引發外界關注美中科技與經濟競爭升溫。

除阿里、百度及比亞迪外，新加入名單的企業還包括藥明康德（2359）以及以人工智能技術為核心的機器人與自動駕駛感測器公司速騰聚創（2498）。

美國國防部表示，這份1260H名單本身並不直接對相關企業實施制裁，也不會立即限制其商業活動。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

阿里﹕被列清單毫無依據

阿里指出﹕「將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據。阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲我司形象的行為，我們將採取一切可行的法律行動。」

藥明康德指被納名單屬錯誤

藥明康德表示注意到美國國防部錯誤地將公司列入其根據1260H條款認定的「中國軍工企業」正式更新版名單中，稱相信被列入該更新版名單的認定，以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。

藥明康德表示，公司不符合被認定為「中國軍工企業」的法定標準。鑒於（i）藥明康德並非由任何中國軍事或政府實體所有、控制或存在隸屬性關聯；（ii）並沒有向中國軍隊提供服務；且（iii）並無與中國國防工業基礎或軍民融合計劃的關聯，將藥明康德認定納入1260H名單的指稱依據與事實完全不符。