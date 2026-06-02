時隔數年　阿里巴巴重啟「民間外交」

2019年馬雲退休後，數年沒有和外國元首互動的阿里巴巴，最近重啟「民間外交」。

浙江當地官方媒體報道稱，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫5月24日前往阿里巴巴杭州全球總部進行實地參觀。

官媒發布的現場照片顯示，夏巴茲和阿里巴巴集團主席蔡崇信愉快交流，並共同出席簽約儀式。

在一見財經看來，夏巴茲參觀阿里巴巴並簽約，這件事並不簡單：一個國家與一家民企簽署如此重磅的合作，本來就比較罕見。更重要的是，這次參觀，打破了阿里巴巴數年沒有和外國元首互動的紀錄。



巴基斯坦總理夏巴茲參觀阿里巴巴杭州全球總部，與阿里巴巴集團主席蔡崇信交流。（一見財經）

/1

官方媒體報道顯示，本次簽約，巴基斯坦與阿里巴巴宣布達成多項合作，阿里巴巴國際站、Daraz、阿里雲、達摩院等阿里旗下業務與巴基斯坦中小企業發展局、巴基斯坦國家技術基金（Ignite）、雲計算公司Sky47等機構現場簽約。

阿里巴巴打頭陣，夏巴茲總理也很滿意。他在簽約後這樣說：阿里巴巴與巴基斯坦政府攜手合作，可通過推動數字普惠、賦能青年、促進農業現代化以及實現金融領域的數字化，切實改善巴基斯坦人民的生活。

在一見財經看來，阿里巴巴能與巴基斯坦達成如此大規模戰略性簽約，往深了說，其已上升到國家戰略高度，不只是企業行為，而是國家對國家的技術與發展結盟。

圖為2026年5月24日，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）在杭州出席「中國—巴基斯坦B2B 投資峰會」及發表演說。（X@MoIB_Official圖片）

為何要如此大力度支持巴基斯坦？

其一、巴基斯坦是最早承認我國的國家之一。1951年5月21日，中巴兩國正式建立外交關系。建交以來，兩國在和平共處五項原則的基礎上發展睦鄰友好和互利合作關系，進展順利。

其二、巴基斯坦歷來是「中國的鐵桿朋友」。2018年官方提出打造新時代更加緊密的中巴命運共同體。「命運共同體」是國家/地區之間利益交融、安危與共、一榮俱榮、一損俱損，不再是各自單打獨鬥，而是攜手發展、共擔風險、共享成果的合作形態。

第三、據媒體此前報道，在聯合國投票時，巴基斯坦經常支持中國；巴基斯坦把中巴友誼寫進小學教材；中國去巴國遊客能享受「VIP待遇」......‌‌‌

顯然，這不是一次普通的商業簽約，而是2026年地緣政治的關鍵落子：中巴從「基建盟友」升級為「數字命運共同體」。

圖為2026年5月25日，國務院總理李強與到訪中國的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）會面。（中國外交部圖片）

/2

更重要的是，夏巴茲總理本次參訪阿里巴巴並簽約，對阿里巴巴的意義重大。要知道，2019年馬雲宣布退休後，已經很少有外國元首到訪阿里巴巴了。

退休前，馬雲是中國民營企業家的旗幟性人物，阿里巴巴也深度參與到「民間外交」中，是中國對外經貿交流的排頭兵。

馬雲。（Reuters）

2015年10月29日，來中國訪問的荷蘭國王威廉·亞歷山大來到杭州阿里巴巴總部參觀訪問。馬雲陪同。當天還在阿里巴巴西溪園區舉行了天貓國際荷蘭國家館開館儀式。

2016年，僅G20杭州峰會期間，就有三位外國元首參觀阿里巴巴並與馬雲交流。

2016年9月2日，時任印度尼西亞總統佐科到阿里巴巴西溪園區參觀，馬雲向佐科總統介紹了他倡導的eWTP設想。

2016年9月2日，來華出席二十國集團領導人杭州峰會的印度尼西亞總統佐科到位於杭州市的阿里巴巴集團總部參觀。馬雲（前左）為佐科作介紹。（新華社）

9月3日，時任加拿大總理杜魯多去阿里巴巴總部參觀。杜魯多與馬雲一起用天貓App掃碼，共同開啟了「天貓國際加拿大國家館」。

9月4日，時任意大利總理倫齊到阿里巴巴「賣特產」，為天貓全球酒水節意大利專場助威。

之後的2017年至2018年，時任墨西哥總統培尼亞・涅托、時任馬來西亞總理馬哈蒂爾、時任南非總統拉馬福薩等多位政府首腦或國家元首相繼到訪阿里巴巴。

2016年9月3日，時任加拿大總理杜魯多到阿里巴巴集團總部參觀，與馬雲一同展示加拿大龍蝦。（新華社）

2017年，新華社主辦的《參考消息》以「盤點馬雲的國際政要『朋友圈』大國領袖見了個遍」為題，報道了馬雲和外國政要互動的「盛況」。馬雲甚至還被英國《經濟學人》雜誌譽為「科技企業家中的外交家」。

不過，隨著2019年9月馬雲退休，整個阿里巴巴一改往日高調的對外交流風格。在2020年至2025年，很少有外國政要到訪阿里巴巴的相關報道。

如今，巴基斯坦總理夏巴茲不僅參訪阿里巴巴，與蔡崇信深入交流，並簽署了一系列重要合作，意味著阿里巴巴「民間外交」排頭兵的地位被重新認可。

本文獲微信公眾號「一見財經」授權轉載，原標題為《時隔多年後，阿里巴巴「民間外交」重啟》。

