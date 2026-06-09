美國AI企業陸續公布上市計劃　Perplexity CEO稱計劃28年上市

AI搜尋公司Perplexity行政總裁Aravind Srinivas接受《CNBC》訪問時表示，公司計劃於2028年上市，並指有關時間表不會受Anthropic及OpenAI上市表現影響。他表示公司早已計劃於2028年推進上市安排，目前這一點仍然不變。



Aravind Srinivas發表上述言論之際，Claude開發商Anthropic上周已秘密提交首次公開招股（IPO）申請，另有消息指，OpenAI亦正籌備上市。

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Aravind Srinivas表示，Anthropic、OpenAI及SpaceX上市，將會成為史上最大型IPO之一，亦是投資者對超大型IPO接受度的考驗。他直言，若這些上市反應不佳，勢必產生連鎖效應，而SpaceX本周上市表現將成為Anthropic及OpenAI日後上市的重要指標。

對於OpenAI及Anthropic估值高企，Srinivas認為兩家公司作為前沿AI模型開發商，估值合理，因為其模型能力仍處於全球領先位置。他認為，IPO對AI行業至關重要，而他亦相信結果會不錯，因相關企業本身發展良好。不過，他亦提醒，若OpenAI或Anthropic其中一家公司在6個月內未能再展示模型能力進步，便會對其估值構成壓力。