挑戰Chrome地位？Perplexity推出AI瀏覽器　傳OpenAI也加入戰團

美國人工智能（AI）初創公司Perplexity AI 7月9日宣布推出由AI驅動的瀏覽器Comet，旨在以能夠代表用戶思考、行動和決策的代理AI取代傳統網絡導航。路透社指，該公司希望挑戰Google旗下Chrome瀏覽器的主導地位。另據消息人士指，OpenAI也將在未來幾週內發布AI瀏覽器，加入挑戰Chrome的行列。



▼Perplexity推出AI瀏覽器Comet

該公司介紹Comet能夠使用戶在單一介面中提問、執行任務和進行研究，而不用像傳統瀏覽器那樣打開多個窗口。Comet整合內建助手，可比較產品、匯總內容、預訂會議，並將複雜的工作流程轉化為簡單的對話體驗。

Comet目前可供每月支付200美元訂閱Perplexity Max的用戶使用，今年夏天將透過邀請推出更廣泛的訪問權限。

這張2024年1月4日拍攝的插圖中可以看到Perplexity AI 的標誌。（Reuters）

路透社指，Perplexity AI由英偉達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）和日本軟銀等知名投資者支持，將挑戰傳統瀏覽器廠商，同時也在廣告和電子商務領域探索新收入來源。

AI搜索正逐漸成為新潮流，OpenAI去年為聊天機器人ChatGPT添加搜尋引擎，並於最近向所有用戶開放服務。Google也於去年5月推出一項名為AI Overviews的AI搜尋功能。

2020年6月18日，圖為美國科技公司Google旗下瀏覽器Chrome的標誌。（Reuters）

路透社引述3位知情人士透露，OpenAI也即將發布一款AI網絡瀏覽器，它將讓該公司更直接地取得用戶資料。

報道指，若ChatGPT的5億每週活躍用戶採用OpenAI的瀏覽器，可能會給競爭對手Google廣告收入的關鍵組成部分帶來壓力。

Chrome是Google母公司Alphabet廣告業務的重要支柱，佔其總收入近四分之三，因為Chrome提供用戶信息，幫助Alphabet更有效、更有利可圖地鎖定廣告目標，也讓Google有辦法在預設情況下將搜索流量導向自家引擎。