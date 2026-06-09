Nvidia 5萬億美元市值仍被低估？　華爾街大佬發聲再唱多

Nvidia（英偉達）全球AI芯片巨頭市值已突破5萬億美元，而華爾街對沖基金 Third Point 創始人Dan Loeb卻公開表態，認為該股估值仍被市場低估。



駁「Nvidia市值見頂」

綜合媒體報道，Dan Loeb在最新播客節目中駁斥了「市值見頂」的看法，他直言：「我認為，將來我們會回顧以往，並認為當初那樣看待Nvidia是愚蠢的。」在他看來，Nvidia龐大的體量成為投資者的心理障礙，不少對沖基金和多空策略投資者受此影響，本能將其列為做空標的。然而，投資者卻忽視了公司強勁的基本面與長期盈利潛力。

Dan Loeb援引亞馬遜、谷歌稱，這些企業也曾因高估值被市場看空、估值陷入停滯，但最終均迎來行情突破，Nvidia也將走出相似走勢。

2026年6月5日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳抵達韓國首爾，預計在訪問期間會晤韓國商界領袖及產業高層。（Getty）

業績連續14季度超預期 科技巨頭中估值反而便

作為AI產業鏈核心企業，Nvidia為多家全球頂尖AI廠商提供核心芯片，自2023年初至今，Nvidia股價累計飆升近14倍。數據顯示，公司已連續14個財季營收、利潤雙雙超出市場預期。

業內亦有人士認為，從預測的遠期市盈率來看，英偉達在目前全球最大的幾家科技巨頭中，其估值反而相對便宜。未來，微軟、谷歌等科技巨頭明年預計還會投入上萬億美元來採購 AI 數據中心基礎設施，這意味著英偉達的訂單依然爆滿。