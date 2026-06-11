金管局余偉文：港銀內地客開戶暢順　歡迎全球人士合法合規開戶

內地近日加強打擊跨境資金管制，香港金管局也有配合向來港開戶的內地投資者採取額外措施，金管局總裁余偉文表示，相關行動並不會衝擊香港金融市場，反而將進一步規範跨境投資秩序、鞏固香港國際金融中心的地位。



支持中證監整改

余偉文率領香港銀行公會代表團，日前完成為期兩日的訪京行程，他在北京表示，香港銀行業全力配合整改工作，目前已大致落實開戶相關額外要求。他強調，香港始終歡迎全球人士合法合規前來開戶，現階段內地客戶在港銀行開戶流程保持暢順，合法合規的境外開戶與投資不受政策影響，現有賬戶也不會被強行關閉。

銀行公會主席孫煜也表示，合法合規是行業發展的基礎，業界將嚴格落實監管要求。

5 月 22 日，中國證監會牽頭內地八大部門出台專項整治方案，計劃兩年內肅清非法跨境證券、期貨及基金業務亂象。（資料圖片）

加速互聯互通 籌備「跨境理財通3.0」

此外，孫煜表示，今年前5個月滬深港通成交量按年增長超80%，債券通、互換通成交額均創下新高。余偉文透露，金管局正持續與內地部委跟進離岸國債期貨、跨境理財通3.0等項目，待時機成熟便會儘快推出，同時香港將持續鞏固全球離岸人民幣業務樞紐的定位。

香港穩定幣落地節奏也隨之曝光。余偉文透露，Anchor Technology預計今年年中推出穩定幣，並在數周內開啟試運行；滙豐計劃於今年第三至第四季度上線自有穩定幣，兩家機構的穩定幣將面向不同應用場景。