彭博︰螞蟻旗下國際業務擬籌10億美元　資金用於加快業務擴展

《彭博》援引知情人士稱，螞蟻集團旗下的國際業務正考慮籌集約10億美元資金，以加速業務擴張。該融資輪可能使螞蟻國際估值達到100億美元或更高。



知情人士表示，這家由馬雲支持的金融科技公司旗下全球業務部門，已在了解包括現有股東General Atlantic和Silver Lake在內的潛在投資者的興趣。因討論未公開事項，知情人士要求匿名。他們表示，這輪融資對螞蟻國際的估值可能達到或超過100億美元。

知情人士稱，此次融資或有助於奠定基礎，以便螞蟻為該業務可能最快於今年在香港上市做準備。這將重啟一項可追溯至當年的進程。當時，螞蟻集團正籌備原本可能是全球史上最大規模的IPO。

不過，中國監管機構叫停了該計畫，促使公司進行重組，並於2024年設立了螞蟻國際獨立董事會。

螞蟻集團杭州總部。（何瑞芬攝）

知情人士表示，關於這輪融資的討論仍在進行，尚未作出最終決定。

螞蟻、General Atlantic和Silver Lake的代表均不予置評。

去年收入增長25%

知情人士此前表示，螞蟻國際2024年營收總計30億美元，2025年又成長了約25%。該公司4月表示，其支持220多個市場的300多種支付方式。該支付服務最初主要面向出境中國遊客，後來擴展為名為Alipay+的跨境網絡，可供不同電子錢包使用。