螞蟻CEO︰AI不應該替代人　應學會用好AI放大人的創造力和行動力

內媒報道，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團首席執行官（CEO）韓歆毅在「中國發展高層論壇2026年年會」上表示，AI應用不僅是生產力工具，更要造福於人。要實現AI時代的共同繁榮，產業界還需攜手應對四重挑戰，包括底層的算力和能源消耗，模型和數據的安全問題，如何確保AI能真正為人類帶來福祉及人的發展問題。



韓歆毅表示，綠色計算不僅要在Infra層努力，還要提升模型的智能和可靠性，降低無效token的產出。談到AI安全時，韓歆毅認為，安全必須貫穿於AI發展的始終，包括模型幻覺、隱私安全、倫理底線和人機關係等挑戰。

韓歆毅表示，在應對風險過程中，最深刻體會是企業是AI技術研發、產品化和營運的直接主體，必須遵循「誰開發、誰負責」原則；安全與倫理原則必須「內置」，不能「後補」；不能因為市場競爭激烈而放鬆安全責任。AI應用不僅要成為生產力工具，更要造福於人。面對AI浪潮衝擊，韓歆毅認為，AI不應該替代人，應學會用好AI，放大人的創造力和行動力。

從企業角度上看，他表示，AI會徹底改變工作機制和崗位設計，企業要投資於人，發揮員工的創造力和行動力，人才是AI時代最重要的資本。不僅限於企業，愈來愈多個人正開始投資於自己，學習和使用AI，這將是一個巨大市場。