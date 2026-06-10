SpaceX上市禁中港投資者認購　陳茂波批不智　指港有大量投資機會

中央近期加大力度打擊非法跨境投資活動，市場擔憂行動對本地證券及銀行業造成大衝擊。不過，財政司司長陳茂波出席投資論壇時表示，中央一直大力支持香港作為國際金融中心的地位，強調正規合規管道的資金流動十分重要，並指早前內地及香港銀行調整離岸業務、暫停部分離岸戶口及投資服務的事件，只是針對以不合法手段轉移資產的行為，只要操作操作正常，業務仍可正常進行。

他在 Bloomberg Invest 活動上亦回應了香港及內地投資者被禁止參與SpaceX等美國大型IPO的報道，他批評有關限制措施屬「不智」，並強調香港擁有大量估值吸引的優質科技企業可供投資，包括IPO、創投、私募股權等等，香港均有大量投資機會。

財政司司長陳茂波出席Bloomberg Invest 活動。（張偉賢攝）

另外，陳茂波提及，香港去年流入各類基金的資本流總額接近4,000億元，並指出香港正積極探索與韓國、東盟及中東市場的合作，產品種類涵蓋股票、ETF等工具。

他補充，香港作為跨境資產及財富管理中心的地位已超越瑞士，去年跨境財富管理規模達2.95萬億美元，當中約56%資金來自中國內地及香港境外的地區，反映香港國際吸引力持續提升。

彭博 (Bloomberg) 於今日（6月10日）舉辦 Bloomberg Invest 活動，除了邀請 陳茂波作嘉賓講者外，亦邀請了香港交易所﹙0388﹚CEO 陳翊庭，以及來自亞洲各地的頂尖投資者、政策制定者和企業主管，共同探討不斷演變的全球投資格局。此次活動聚焦於私募資本、投資策略和投資組合調整等重要議題，塑造區域金融業的未來發展方向。