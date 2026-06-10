穩定幣｜許正宇︰因門檻高　縱日後再發牌　料整體數量有限

金管局在4月向兩家機構批出穩定幣發行人牌照，對於後續發牌安排，財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆議員提問時表示，金管局已經主動聯絡其餘申請人並作進一步溝通和交流。金管局向相關牌照申請人表明，對於日後的發牌路向及時機，現階段未有明確傾向，需視乎多方面的考慮，並指即使將來再發牌照，整體牌照數量也會很有限。



許正宇表示，多方面的考慮包括申請能否符合發牌要求、市場對穩定幣的需求、實際應用、國際層面的發展趨勢(包括監管方面的討論)等因素，以及剛發出的牌照在落地後的營運和市場反應。

他重申，考慮到發行業務所涉及的風險、對用戶的保障，以及市場的承載力和長遠發展，發牌設有相當高的門檻，即使將來再發牌照，整體牌照數量也會很有限。

至於現時已獲牌的發行人，許正宇透露，根據兩家持牌發行人目前的業務計劃，預計香港受規管的穩定幣最快於今年年中推出。

許正宇指出，兩家獲金管局批出牌照的的穩定幣發行人在正式開業前，必須先完成科技平台及系統測試、落實風險管理措施(包括儲備資產管理及資產安全保障、價格穩定機制、贖回安排、科技安全等方面)、安排人手資源等。金管局一直與持牌發行人保持密切溝通，確保各項準備工作按計劃穩妥落實。