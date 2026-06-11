Baleno母企德永佳︰拓跨境電商業務　進軍東南亞市場

Baleno母企德永佳（0321） 截至今年3月底止全年度業績，營業額51.46億元，按年跌7.9%。純利1.61億元，按年升38.4%。



當中零售及分銷業務轉虧為盈，賺約1,600萬元，集團執行董事兼行政總裁何麗康表示，上個年度香港同店銷售錄正增長，反映零售市場環境已穩定下來。內地市場，受電商業務帶動，以及關閉了虧損店舖，整體零售業務有改善。

拓跨境電商業務 進軍東南亞市場

集團執行董事胡智恒指，將與東南亞電商平台合作，計劃今個財政年度內進軍跨境電商，目前首選東南亞市場，包括新加坡、印尼、馬來西亞等。

對於集團整體收入減少，何麗康解釋是因為市場需求減少，不過目前紡織及成衣業務已有新客戶，而越南廠房產能會由25%增至30%，希望相關業務可以穩步上升，而電商業務在今年4至5月的增長勢頭仍持續，相信有增長空間。

成立專責小組 與東南亞製衣廠洽談

此外，何麗康表示，德永佳在內地已有為客戶提供一站式服務，即除供應面料外，亦會為客戶提供成衣，已成立專責小組，與越南、印尼等地區的製衣廠洽商，由德永佳越南廠提供面料，再由這些製衣廠生產服裝，為客戶提供一站式服務，尤其是海外客戶。

被問及中東局勢對集團原材料成本方面的影響，執行副主席兼執行董事潘浩德表示，紡織及成衣業務方面，油價上升對原材料有一定影響，化纖成本大約上漲了10%，集團已與各個品牌商協商，以調整價格。

德永佳越南廠第二期擴建項目已展開，預計該設施於2027年首季完成，集團首席財務官徐浩然表示，有關的資本開支約1至2億元。

集團全年度派息比率為86%，何麗康表示，因現金流水平理想，希望維持60%至80%派息比率。