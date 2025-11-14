Baleno母企德永佳：近半年港同店銷售約5%增長　零售業已趨向穩定

Baleno母企德永佳（0321）中期純利按年增長10.62%，集團行政總裁何麗康於傳媒午宴表示，集團在港過去6個月同店銷售有5%至6%升幅，反映香港零售業已趨於穩定，惟不開設新門店，相反會繼續加大發展電商業務，佈局出海。



何麗康指出，考慮於低關稅、低勞動成本的國家建立生產基地，目前集團在東莞、河南及越南均有廠房，80%面料在東莞生產，越南佔20%，但越南廠房使用率只有50%至60%，期望越南廠房生產面料佔比會增至25至30%。而越南廠房第二期計劃於2026年開始分階段投產，若全部投產，產能將會翻倍。

何麗康續指，會考慮在海外物色生產基地，例如印尼，主要是用作成衣生產，初期可能尋與夥伴合作，日後再考慮是否設廠。

港同店銷售約5%增長 惟不開新店

零售業務方面，何麗康指出，零售及分銷業務上半年度仍出現虧損，但虧損已有所收窄，因期內自營店減少244間，會繼續審慎餘下的門店，關閉效益不高的門店，且無計劃增開設新店，期望收窄虧損。

對於 HKTVmall 母公司香港科技探索（1137）副主席王維基指，香港實體經濟將不敵電商平台，何麗康認為，電商不會侵蝕所有實體店，兩者可以並存，且集團在港過去6個月同店銷售有5%至6%升幅，反映香港零售業已趨於穩定。

線上銷售方面，集團執行副主席潘浩德指，集團在雙11銷售已有1,000萬元人民幣，線上銷售佔比由去年度上半年的35.3%，增至今年度同期的51.5%，集團未來會繼續加大發展電商業務，佈局出海。