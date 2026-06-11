按揭證券公司發總值120億元公募數碼債　認購額最多為240億元

按揭證券公司今日（11日）宣布，在其300億美元中期債券發行計劃下，成功為總額約120億港元等值的首批公募數碼債券定價，並成為香港首家發行數碼債券的公營機構。此外，當中發行的5年期港元債券是歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場設立新基準。



此次發行的數碼債券有三筆，分別為60億元2年期、25億元5年期和30億元人民幣3年期的數碼債券。該發行借鑒了香港特區政府成功採用的數碼債券發行機制，受到多元化的優質機構投資者熱烈追捧。

投資者包括本地及國際投資者

有關投資者包括本地、南向債券通及國際機構投資者，涵蓋多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。是次發行最高峰期的合計認購金額約240億港元等值，來自超過100個賬戶。

數碼債券於分布式分類帳技術平台上數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，此系統同時為數碼債券的結算及交收系統。其他特點包括以數碼原生形式發行提升運作效率、讓投資者可透過現行債務工具中央結算系統的基建，以及利用其連結至歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）賬戶參與該批數碼債券的買賣，以及成功將結算周期由5個工作天縮短至3個工作天。

渣打﹕豐富港元債券市場生態

另一方面， 渣打銀行表示，作為聯席全球協調人，很榮幸支持按揭證券公司首次發行總值120億元數碼債券，交易同時創下全球至今最大規模的數碼債券發行，體現投資者對相關資產日益增加的需求，而港元及離岸人民幣批次的發行規模亦分別創下該年期的最大宗數碼債券發行。

渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，是次交易吸引不同背景的投資者參與，同時豐富港元債券市場的生態，與特區政府鞏固香港作為領先數碼資產及固定收益中心的願景一致。作為香港金融管理局代幣化債券專家小組成員，渣打將致力支持香港數碼債券市場的發展，並推動代幣化債券生態圈的發展及更廣泛應用。