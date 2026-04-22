按證公司去年虧損收窄74%至1.1億元　按保計劃新取用貸款跌27%

按揭證券公司2025年除稅後虧損約1.1億元，虧損按年收窄74%。撇除香港年金公司業績、物業價格對長年期安老按揭業務的影響、對按證保險公司提供保險保障的貸款組合所作的財務會計調整影響後，按證公司2025年經調整除稅後溢利約15億元，按年升90%。



按證公司指出，去年業績改善原因包括：年金保費金額增加，以及去年及前年末分別向香港年金公司及按證保險公司注入資本，令外匯基金存款收入上升；物業市場復甦令安老按揭業務受益；淨利息收入增加；及持有的美元現金及債務投資所產生的重估收益增加。

期內，按揭保險計劃新取用貸款額352億元，按年跌約27%，其中60%用於二手物業。

去年購入69億貸款資產

按證公司去年購入69億元貸款資產，購入百分百擔保貸款專項計劃下約1.6億元貸款，分別按年升77%及2倍。截至去年底，貸款組合未償還餘額跌約18%至786億元，未贖回已發行債務證券升約5%至1,552億元。

基於不明朗市場環境，按證公司採取審慎預先籌措融資策略，去年發行總額705億元企業債券，以及4筆總額253億元的多幣種基準債券。

撇除未予綜合之受規管附屬公司的投資成本後，按證公司於去年底的資本充足率18.1%，按年跌1.8個百分點，仍遠高於8%的最低要求。