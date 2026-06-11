美股｜美伊談判現曙光　道指高收929點　納指飆2.54%

消息指美伊談判仍然持續，另全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下Space X的IPO認購理想，美股周四（6月11日）早段上揚。隨後美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布取消原定當日對伊朗的打擊行動，並稱協議進入最後定稿階段，最快本周末在歐洲簽署。消息帶動三大指數升幅擴大，道指最多曾漲1,050點，至收市仍升929點；納指飆2.54%。國際油價下跌，至收市跌逾2.5%。另外，現貨金價大幅上揚，重返每盎司最新報4,200美元。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月12日

【04:14】Tesla升4.6% Nvidia漲2.2% Intel及超微電腦飆逾9%

道指收市報50,848.75點，升929.97點或1.86%；納指收報25,809.66點，漲640.16點或2.54%；標普500指數收報7,394.30點，升127.31點或1.75%。

重磅股科技股方面，Tesla升4.60%、Nvidia漲2.22%、Amazon升1.47%、蘋果公司（Apple）升1.39%；微軟則跌1.77%。

另外，Intel及超微電腦（Super Micro Computer）分別漲9.27%及9.22%。

【04:05】中概股指數收漲0.25%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.25%。其中，阿里巴巴ADR跌1.46%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【03:49】油價跌逾2.5% 美元兌日圓徘徊160

國際油價回落，紐約原油期貨每桶收報87.71美元，跌2.32美元或2.58%。倫敦布蘭特期油收報90.38美元，跌2.72美元或2.92%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.85，跌0.1%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報160.08，約跌0.26%。

【03:48】現貨金價升上4,200美元 Bitcoin重上6.3萬美元

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報4,212.09美元，升140.63美元或3.45%，創去年11月以來新低。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,635.72美元、24小時內升逾2%。

【03:20】恒指夜期收報24,376點 高水127點

恒指夜市期指收報24,376點，升213點，較恒指收市24,249點，高水127點，成交28,342張。

【01:45】Tesla漲逾3%

道指最新報50,786點，升868點或1.74%；納指最新報25,662點，漲492點或1.96%；標普500指數現報7,376點，升109點或1.51%。

重磅科技股方面，Tesla漲3.06%、微軟跌2.12%；Nvidia升1.78%、蘋果公司（Apple）升1.74%、Amazon漲0.68%。

【01:43】油價跌逾3%

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶86.75美元，跌3.28美元或3.64%。倫敦布蘭特期油每桶報89.72美元，跌3.38美元或3.63%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間6月11日

【22:50】微軟跌逾2% Tesla漲1%

道指最新報50,238點，升320點或0.64%；納指最新報25,272點，漲103點或0.41%；標普500指數現報7,293點，升26點或0.37%。

重磅科技股方面，Tesla漲1.17%、微軟跌2.14%、Amazon跌0.66%、蘋果公司（Apple）跌0.32%；Nvidia升0.45%。

【22:43】油價個別發展 Bitcoin升上6.2萬美元

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶90.07美元，升0.04美元或0.04%。倫敦布蘭特期油每桶報92.78美元，跌0.32美元或0.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,847.67美元、24小時內約漲1%。