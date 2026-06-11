美國5月CPI升破4%創三年新高　特朗普死撐：我喜歡通脹

美國通脹數據連續三個月攀升，新出爐5月消費物價指數（CPI）按年增4.2%，創2023年以來最高。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月10日卻稱「數據很棒」，並認為伊朗戰爭結束後物價將回落。目前，市場預測聯儲局（Fed）將維持利率不變，今年內甚至不會減息。



美國勞工統計局資料顯示，5月份通脹率按年上漲4.2%，按月上漲0.5% 。外加霍爾木茲海峽通行受阻推升能源價格，當月能源指數同比大漲 23.5%，汽油價格三個半月漲幅接近四成，連帶柴油、食品等品類全面漲價，番茄、牛肉等生鮮價格增幅顯著。

對此，特朗普受訪時駁斥了政府報告中對物價的擔憂，直言「喜歡這份報告，數據很棒」，更是補充強調：「你知道我真正喜歡的是什麼嗎？我喜歡通貨膨脹」。特朗普還提到，一旦伊朗戰爭結束後，物價將會下降，數百萬桶石油正從中東出口。

你知道為什麼嗎？因為一旦這場戰爭結束，我現在就可以說了……你知道我們已經開採了數百萬桶石油。 特朗普

2026年6月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室內發表講話。（Reuters）

與此同時，白宮發言人德賽（Kush Desai）也在聲明中承認，伊朗戰爭造成了「暫時干擾」，但整體上政府以獲取勝利，還指出儘管通脹率升高，某些地區物價有所降低。

目前，市場普遍預測聯儲局下周將維持利率不變。有分析提醒，若中東局勢長期僵持、油價居高不下，通膨壓力可能固化，為美國後續貨幣政策與經濟走勢增添變數。