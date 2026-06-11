美股｜道指早段曾漲逾400點 納指升逾1%
撰文：蕭通
出版：更新：
消息指美伊談判仍然持續，另全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的IPO認購理想，美股周四（6月11日）早段上揚，道指曾漲逾480點，納指曾升逾1%，目前升幅均有所收窄。
本港時間6月11日
【22:50】微軟跌逾2% Tesla漲1%
道指最新報50,238點，升320點或0.64%；納指最新報25,272點，漲103點或0.41%；標普500指數現報7,293點，升26點或0.37%。
重磅科技股方面，Tesla漲1.17%、微軟跌2.14%、Amazon跌0.66%、蘋果公司（Apple）跌0.32%；Nvidia升0.45%。
【22:43】油價個別發展 Bitcoin升上6.2萬美元
油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶90.07美元，升0.04美元或0.04%。倫敦布蘭特期油每桶報92.78美元，跌0.32美元或0.34%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,847.67美元、24小時內約漲1%。
富達高盛料聯儲局今年按兵不動 減息空間有限加息機率不大SpaceX上市｜認購火爆超4倍 數千員工有望躋身百萬富翁行列特朗普：「我喜歡通脹」 中東戰後油價將「像石頭一樣暴跌」美國5月CPI升破4%創三年新高 特朗普死撐：我喜歡通脹