美股｜道指早段曾漲逾400點　納指升逾1%

消息指美伊談判仍然持續，另全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的IPO認購理想，美股周四（6月11日）早段上揚，道指曾漲逾480點，納指曾升逾1%，目前升幅均有所收窄。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月11日

【22:50】微軟跌逾2% Tesla漲1%

道指最新報50,238點，升320點或0.64%；納指最新報25,272點，漲103點或0.41%；標普500指數現報7,293點，升26點或0.37%。

重磅科技股方面，Tesla漲1.17%、微軟跌2.14%、Amazon跌0.66%、蘋果公司（Apple）跌0.32%；Nvidia升0.45%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【22:43】油價個別發展 Bitcoin升上6.2萬美元

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶90.07美元，升0.04美元或0.04%。倫敦布蘭特期油每桶報92.78美元，跌0.32美元或0.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,847.67美元、24小時內約漲1%。