高盛：港股超兩萬億解禁潮來臨　南水將提供流動性緩衝

高盛發表最新研究報告指出，香港股市在未來12個月內，預計將迎來高達2,740億美元（折合約2.14萬億港元）的IPO股份限售解禁潮。由於香港IPO市場在2025年迎來大爆發、集資額重回全球榜首，隨著6個月至1年的限售期陸續屆滿，大量新增股份供給將分批釋放。



Wind數據顯示，2026全年港股解禁規模將創歷史新高，比2025年的6,000億元暴增近3倍。這波解禁潮採「多波段、分階段」釋放，其中9月份將是今年解禁的最頂峰，單月解禁市值估計將超過4,100億元。

被動型基金和南水提供流動性緩衝

儘管逾2萬億的股份即將解禁，投資者對市場的流動性有所擔憂，但高盛的態度相對樂觀。高盛指出，由於被動型基金和南向資金的強勁需求，港股具備一定的流動性緩衝。

此外，受惠於內地保險資金對海外資產配置的需求升溫，高盛預測，2026年南向資金的買盤將高達2,000億美元，這將成為港股強大的後盾。隨著大批明星企業因IPO後擴容而被納入「港股通」，反而能為內地投資者提供更多元化的優質投資選擇。

由於內地保險資金對海外資產配置的需求升溫，2026年南向資金的買盤預計將高達2,000億美元。（資料圖片）

解禁壓力下或有佈局好時機

另有市場聲音認為，解禁不等於拋售。對於市場的實際衝擊，還應取決於當下的市場環境。

一位投行人士向傳媒分析稱，基本面扎實、有長期資金承接的行業龍頭，在面對解禁壓力時，股價往往展現更強的韌性。如果股價因為解禁出現非理性下跌，反而是中長期佈局的好機會。至於缺乏業績支撐、流動性較低的中小型股票，在此次解禁潮中可能面臨較大的短期回檔壓力。