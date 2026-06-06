半新股解禁潮殺到　千億沽壓或惹換馬　騰訊異動ATM可舊情重燃？

AI熱潮下環球股市風起雲湧，ATM作為港股龍頭，早先頗受資金冷落。業績接連放榜後，反而利好消息頻傳，頗有領軍反攻之勢。周二阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）和美團（3690）各擁利好支持，股價足足揚約一成，一度托大市重上兩萬六大關。



漲勢洶洶，跌勢亦然，幾隻龍頭高歌猛進之後，接連數日回吐。伴隨IPO熱潮下，近期有海量AI半新股將迎接解禁考驗，究竟會因沽壓沉重拖累板塊行情，還是令資金轉向老牌科技龍頭，對ATM「重燃舊情」？



IPO熱潮促AI雙子星大漲十倍 老牌科企漸遇冷

港股自去年開始新股暢旺，IPO層出不窮，第一梯隊的明星股份，就莫過於具AI概念的科技股。諸如智譜（2513）、MiniMax（0100）、迅策（3317）、壁仞科技（6082）等，在資本市場上高潮迭起，相較之下，老牌龍頭科技股反而漸受冷落。

以最為新銳的「雙子星」智譜和MiniMax為例，兩間公司年初上市以來，股價一騎絕塵，智譜招股價不過116.2元，上月底甚至飆至近2,000元的天價，即便時下回吐，亦算大漲十倍不止。而MiniMax招股價與之相若亦只有165元，也曾高見1,330元，漲勢同樣誇張。

智譜招股價不過116.2元，上月底甚至飆至近2000元的天價。（資料圖片）

半新股解禁潮陸續有來 逾千億沽壓殺到

依照上市時間，基石投資者的禁售期通常為半年，這就意味著兩間公司在下月初，將相繼面臨解禁考驗，且兩間公司的籌碼都可算較為集中，恐沽壓沉重。

據滙豐估算，智譜如今的自由流通股比例只有約4%，基石投資者持有的6%股份解禁在即，其餘的40%的股份由高層或其他員工持有，將從明年1月起陸續解禁。MiniMax目前也僅有約5%的總股本可自由交易。

計算今次規模，智譜將有2568萬股面臨解禁，以近期股價計，相當於智譜下月面臨解禁的金額，足有366億元。MiniMax就更為誇張，儘管股價已然回吐至600元左右，較高位腰斬，首批解禁的金額，仍高達876億元，這就相當於僅兩隻個股，合計就已有逾千億的拋售壓力。

基石投資者的禁售期通常為半年，港股近來解禁壓力沉重。（資料圖片）

ATM績後頻傳利好 周二飆一成托大市重上兩萬六

對比之下，合稱為ATM的阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）重回眼簾。自去年外賣大戰開打，巨頭亦難獨善其身，業績表現相繼乏力，資金紛紛敬而遠之。

而5月中旬陸續放榜以來，科企業績表現其實本無太多驚喜。至周初美團最後派出成績單，反令市場發覺外賣大戰降溫，公司業務有轉勢跡象，獲多間大行調升評級和目標價。美團亦預告，旗下產品將合作騰訊的AI應用元寶，次日外電再爆料，騰訊正為AI Agent原型作測試，可鏈接百萬個小程序參與日常生活。

ATM股價霎時發威，騰訊、美團單日飆約一成，阿里亦大漲近7%，三間合計貢獻了恒指約370點漲幅，力撐大市升穿多個關鍵位置，包括250天移動平均線，即所謂的牛熊分界線，領大市重上26000點大關。不過因騰訊隨後傳出，難以確定微信AI助手的上線時間，加上內地跨境資本管制利淡，大市趁勢回吐，直挫至險守25000點。

騰訊周二單日飆約一成，領大市重上26000點大關。（資料圖片）

彭偉新：收市競價捱沽見端倪 騰訊暴漲非為看好

獨立股評人彭偉新分析指出，周二當日的買盤其實並不代表投資人看好，因為在早先相當長的一段時間中，這幾隻股票的沽空比率都非常高，因此不得不操作平倉，做一些止損以及「profit taking」（獲利了結），但並不代表對於公司的前景有所改觀。

他直言，看似ATM重整旗鼓，但若視乎周二當日收市競價最後的8分鐘，才是魔鬼藏在細節中。以最為風頭無兩的騰訊為例，如若市場真的轉為看好，那麼收盤時資金應呈現流入，但在最後的8分鐘，騰訊反遭沽出25億。此外，阿里和美團合計被沽出15億，這就代表著投資者實際的態度是看淡。

而從後續幾日的股價接連回吐，便足以證明那些投資者的選擇是正確的。彭偉新表示，如若中長線的資金看好，此時本應是加倉的好時機，但股價下跌就說明，中長線資金興趣有限，預期整體回報較低，不願在此增加敞口，沒有新的資金入場。

不僅如此，當日股價闖上時，不乏有投資者入場追高，而今下跌也不得不割肉沽出止蝕，股價下行壓力更甚。

彭偉新表示，在周二收市競價的最後8分鐘，騰訊反遭沽出25億，說明市場的情緒其實是看淡。（資料圖片）

短期股價難言樂觀 ATJ可部署長揸

因此彭偉新認為，ATMXJ，即包括小米（1810）和京東（9618）在內的幾隻大權重科技股，短期股價都難言看好，尤其是視乎基本面，內捲仍然嚴重，早先外賣大戰致使的虧損亦未扭轉，難以依靠自身原本的當家業務撐起股價，因此估值難見上漲。

儘管各間企業都加碼力谷AI，惟較AI實際帶來業務增長，仍然有非常明顯的差距，彭偉新料AI對於各間收入和盈利的貢獻，還未有到收穫時間。且正因企業斥重金增加Capex發展AI，反而致使其沒有閒置的資金，增加派息和回購，在資本市場上缺乏助推動力。

不過幾間公司的估值都較平，因此從策略上，彭偉新建議可以分而視之。首先對於美團和小米，其直言認為不宜買入；而阿里、騰訊和京東現價可考慮買入，但需拉長投資期限，持有的時間起碼定在一年，才會有不錯的機會，待後續刊發半年業績，亦或推出新產品，方可刺激股價再升。

阿里、騰訊和京東現價可考慮買入，但需拉長投資期限，持有的時間起碼定在一年。（資料圖片）

智譜和MiniMax扭虧有期待 料回吐後有支持

至於智譜和MiniMax，彭偉新反而認為，AI時下仍然是最炙手可熱的板塊，不擔心這類股份沒有熱度，尤其是這兩間公司有機會在2027、2028年這兩年的時間扭虧為盈，並不擔心會持續下跌。

惟短期看來，此兩間公司的PB（市帳率）已然誇張，尤其是自身尚在虧損，難以說服投資者加碼入市。因此其預計，此兩間公司的走勢，大抵會在回吐一段之後橫向發展，例如MiniMax的支持位就為600元，上方阻力會在900元；而智譜相信會回吐至千元以下。