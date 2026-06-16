港股全日跌348點 處於24500點以下 美團挫近4%
撰文：張偉倫
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內地公布5月份「三頭馬車」數據，其中社會消費品零售及今年首5個月固定投資金額均不及預期。相關數據公布後，拖累港股跌幅擴大。
【16:20】港股全日跌348點
港股全日跌348點，收市報24493點，國指跌135點，收市報8240點，科指跌106點，報4658點，成交額約為2,499億元。
美團（3690）跌3.8%，收市報75.3元。
【14:03】港股跌幅擴至逾400點
港股跌幅在午後擴大，最新報24432點，跌410點，成交額為1,701億元。
阿里（9988）跌1.9%，騰訊（0700）跌2.4%，美團（3690）跌3.8%。
金融股方面，滙豐（0005）跌1%。
【10:34】港股跌逾300點
恒生指數最新報24530點，跌311點，國指跌107點，報8268點，科指跌70點，報4695點。
科技股偏軟，阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌2.9%。
有色金屬股下挫，五礦資源（1208）跌近12%，中國宏橋（1378）跌逾5%。
AI概念股方面，智譜（2513）逆市升10.3%，惟MiniMax（0100）跌1.7%。