香港5月失業率維持3.7%　清潔及同類活動失業率下跌

政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字（即2026年3月至5月的臨時數字），2026年3月至5月經季節性調整的失業率為3.7%，與2026年2月至4月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.5%的水平。



與2026年2月至4月比較，在2026年3月至5月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於清潔及同類活動業；而上升則主要見於社會工作活動業及住宿服務業。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由2026年2月至4月的3,648,000人，下跌至2026年3月至5月的3,639,300人，減少約8,700人。同期的總勞動人口亦由3,787,200人下跌至3,780,300人，減少約6,900人。

失業人數（不經季節性調整）由2026年2月至4月的139,200人上升至2026年3月至5月的141,100人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由58,100人下跌至56,800人，減少約1,300人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「2026年3月至5月經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率亦維持在1.5%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。」

展望未來，孫玉菡說：「本地經濟持續增長應繼續為整體勞工市場提供支持。政府會繼續密切監察外圍環境不確定因素的演變，以及對香港經濟帶來的潛在影響。」