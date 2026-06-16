輸入外勞｜許澤森指飲食業失業率高因行業結構變化　新機制助配對

勞工處完成檢討「補充勞工優化計劃」，今日（16日）起實施多項優化措施，包括改為兩級審批制度、對違規僱主的行政制裁，由現時最多兩年增加至最多5年等。勞工處處長許澤森今日接受電台訪問時，指本地勞動力變化大，各行業情況存在差異，政府必須在配合本地就業的前提下，確保市場有適當的勞動力以支持本港的經濟發展。



勞工處完成檢討「補充勞工優化計劃」，今日（16日）起實施多項優化措施，包括改為兩級審批制度、對違規僱主的行政制裁，由現時最多2年增加至最多5年等。（資料圖片/歐嘉樂攝）

許澤森在港台節目《千禧年代》表示，引入分級審批是考慮到不同行業有不同需要。以飲食業為例，主要分為廚房，即出品部，和樓面部兩部份，這行業相對需要較嚴格的聘請本地勞工要求，因此會推行「第二級審批」機制。他強調，第二級審批的要求及條件較高，目的是做到有針對性、精準地調整本地與輸入勞工的比例，由本地勞工配合輸入勞工。

許澤森又表示，主要考慮到現時飲食業的失業情況相對偏高。不過，他指失業率高並不代表僱主容易請到人，市場存在「期望錯配」的問題，目前飲食業出現空缺率與失業率同時偏高的現象，反映勞資雙方在待遇等方面需要再作調整，失業工友未必能找到同樣的職位，需要有所妥協，他期望勞資雙方在配對上能「各行一步」。

勞工處處長許澤森。（資料圖片/張浩維攝）

至於飲食業結業潮對勞動力的影響，許澤森認為，目前行業的最大問題「唔係多咗外勞」，而是因餐廳結業而失業的勞工，與新開業的餐廳在工作上出現「誤差」。他指出，現時新式餐飲業的食材和工序趨向標準化，與傳統「老師傅」的技術要求和工作方法有很大差異，整個行業的生產結構正在發生變化，但飲食業仍有一定數量的本地勞動力。

許澤森續說，新機制將會更改計算基數，改以整個出品部的人手作為基數，從而提供更多彈性，令幫工等職位不需要每一個都個別申請輸入外勞。

許澤森最後指，「補充勞工優化計劃」推行至今兩年多，處方對申請的規管其實已經相當完備。不論在職位描述、工資要求、規管及抽查方面，制度方面都發展得相當成熟。他又指，過去不時會發現個別違規個案，但當局已掌握各種行政及執法工具，除了採取行政方法外，亦會與其他執法部門採取聯合行動。他強調，勞工處會一直改善監管機制。