WSJ：小紅書最快今年底在港上市　尋求估值或達5460億元

內地知名社交平台「小紅書」已正式啟動赴港上市計劃，最快將於今年年底前在香港掛牌，並正尋求超過310億美元（約2,418億港元）的巨額估值。據《彭博》報導，這項由高盛與中金公司參與的IPO計劃已進入實質準備階段，預計將成為香港近年來規模最大的科技股上市案之一。



向聯交所提交秘密上市 仍需中證監批准

小紅書計劃在2026年6月底前，向聯交所提交秘密上市申請。報導指出，這樣做可以讓公司在正式對公眾招股前，有更多時間處理監管審核，同時防範市場波動或競爭對手的干擾。不過，這項IPO計劃仍需要獲得中國證監會的最終批准，整個審批程序可能還需要幾個月的時間。

估值高至310億美元 騰訊、阿里參股

知情人士透露，小紅書已向股東表態，受惠於廣告及電商變現路徑清晰，預計2025年全年淨利潤將高達約30億美元。雖然小紅書在2024年底的融資估值約為170億美元，但隨後在私募二級市場的交易中，估值已被推高至310億美元。小紅書目前的明星股東陣容包括網絡巨頭騰訊（0700）與阿里巴巴（9988）。

2025年，小紅書預計全年淨利潤約30億美元。在私募二級市場的交易中，其估值已被推高至310億美元。（Getty Images）

目前，小紅書的月活躍用戶（MAU）已突破4億大關，且成功從傳統的圖文轉型為短影音平台。此外，其海外國際版「RedNote」在TikTok受美限制期間，承接了大量外溢用戶，迎來爆發式增長。

上市路波折 終「棋落」港股

值得注意的是，小紅書上市之路歷經四年反覆調整。其2021年曾籌備赴美IPO，不过，由於中概監管環境變化，而就此擱置；2024年多次傳出赴港上市消息，均被官方闢謠；2025年在香港銅鑼灣設立海外辦公室，為港股布局鋪墊；直至今年6月敲定投行、明確遞表時間，方為首次實質性落地推進。

另據《華爾街日報》引述知情人士報道，小紅書主要投資者希望這家公司的估值能超過700億美元（約5,460億港元）。

知情人士稱，相關細節仍在與投資者和顧問商議。這些顧問包括中金公司。

據稱，小紅書今年的淨利潤可能超過30億美元（約234億港元），高於去年的逾20億美元。在最近的私募二級市場交易中，該公司的估值已超過500億美元。