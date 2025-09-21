鄭志剛新動向曝光　成立「上合發展」押注9大領域　曾投資小紅書

去年9月辭任新世界﹙0017﹚行政總裁的鄭志剛靜極思動，宣布成立新公司「上合發展」押注9大領域、3大方向，包括炙手可熱的數字及虛擬資產領域。官方新聞稿未有提及投資額及項目，但就指一直堅定推動創新的鄭志剛，曾為科技初創企業提供早期資金，包括曾參與小紅書、小鵬汽車﹙9868﹚、Micro Connect﹙滴灌通﹚等成功案例。



值得一提，新聞稿以「上合發展控股創辦人及執行主席、K11 by AC 創辦人及執行主席、K11 創辦人」介紹鄭志剛，鮮有提及新世界，而上合發展亦無主打傳統「磚頭」業務，顯然反映鄭志剛「重新出發」的決心。



鄭志剛宣布成立「上合發展」，圖為公司設計標誌。﹙資料圖片﹚

押注九大領域 形容指「具巨大商業潛力」

鄭志剛透過新聞稿宣布，成立綜合性企業集團「上合發展」，總部設於香港，重點布局三大方向，戰略投資遍及數字領域及新興市場，包括中國內地、東盟國家、中東國家等地區。

上述三大投資方向，涉新興市場的革新產業，包括文化、娛樂、體育、媒體、醫療、商業管理及大文旅產業九個領域；探索數字資產、現實世界資產(RWA)代幣化及其他嶄新機遇的投資；在全球拓展 K11 by AC 文化生態圈，重塑零售及文化市場版圖，管理零售資產與文化藝術區，並服務多個業主方。

新聞稿指，上述產業板塊兼具高度的市場可行性與巨大的商業潛力。

鄭志剛新公司成立，新聞稿鮮有提及其過去管理「新世界」的經歷。﹙資料圖片﹚

兩年前開始構思 望短期公佈籌備中項目

原為鄭氏家族上市旗艦新世界﹙0017﹚舵手的鄭志剛，去年9月退下新世界舵手職務後，近日正式「全退」，包括辭任新世界發展非執行董事及非執行副主席職務，並辭任新世界控股股東周大福企業董事職位。

新聞稿形容鄭志剛為「上合發展控股創辦人及執行主席、K11 by AC 創辦人及執行主席、K11 創辦人」，鮮有提及其過去管理「新世界」的經歷，反映鄭志剛「重新出發」的決心。

在解釋成立集團緣由時，鄭志剛表示，這是一個全球經濟深刻變革的時代，新興領域正以空前速度發展，自己兩年前開始不斷構思，務求推動上合發展成為這場產業變革的重要力量，投資東盟和中東等新興市場的產業升級項目，同時在全球拓展數字資產與文化產業業務。

他又稱，公司願景十分明確，期望能為下一代開闢新經濟格局，為未來經濟發展注入更多可能性，並期望在短期內公佈更多籌備中的項目。

鄭志剛曾參與小紅書、小鵬汽車、Micro Connect﹙滴灌通﹚等成功案例。﹙資料圖片﹚

曾參與小紅書、小鵬汽車、Micro Connect等案例

值得一提，新聞稿亦透露，鄭志剛一直堅定推動創新，積極為科技初創企業提供早期資金，包括曾參與小紅書、小鵬汽車、Micro Connect﹙滴灌通﹚等成功案例。

尚未上市的小紅書最新估值達到310億美元﹙約2418億港元﹚，而小鵬汽車﹙9868﹚市值亦達1310億港元。至於滴灌通，由前港交所﹙0388﹚行政總裁李小加創立，正申上市。