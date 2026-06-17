FSMOne予恒指目標價29000點　料AI硬體熱潮將持續

FSMOne（香港）總經理陳家朗表示，以2028年的前瞻市盈率計算，在11倍目標市盈率的情況下，現階段恒生指數的目標價為29000點。以12倍目標市盈率計算，MSCI中國指數的目標價為96。



他指出，受台灣和南韓的虹吸效應影響，上半年港股市場表現疲弱。儘管互聯網巨頭正在加大資本開支以完善AI布局，其商業價值需要較長時間才能變現，前期投資顯著增加或進一步抑制市場情緒。隨着AI模型商業化加速落地，加上國產替代為中國硬件股形成有力支撐，科技企業的估值仍存在重估空間。預計外賣行業價格戰在監管訊號明朗下，主要互聯網平台的業績或將出現改善，並支撐科技板塊的盈利修復。

他認為AI硬體狂熱將會持續，強勢的半導體及記憶體生產商將繼續領跑股市，而新一輪AI風口下只有能夠持續不斷創新的企業才能獲勝。另一方面，美國當地經濟仍然強勁，去年出現的經濟下行訊號，包括製造業PMI及非農就業數據等數字不但沒有惡化，而且更出現復甦跡象，企業盈利亦逐創新高，基本面相當穩定。

通脹成最大隱憂

不過，他指出，較大的隱憂在於通脹方面，雖然美伊戰爭現時已接近尾聲，但波動的能源價格對通脹影響相當巨大，而且要留意真正的隱憂是逐漸回升的住房CPI。目前通脹升溫已令市場預期出現分化，但考慮到新任聯儲局主席沃什為特朗普親信，立場明顯偏鴿，預料聯儲局官員的矛盾將更嚴重，因此相信本輪減息周期已經結束。