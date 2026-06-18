美國議息｜聯儲局維持利率不變　符合市場預期

美國聯儲局當地時間6月17日（周三）公布議息結果，決策官員以12:0一致決定，維持利率不變，將聯邦基金利率目標範圍維持在3.50厘至3.75厘，符合市場預期，這是聯儲局今年以來連續第四次維持利率不變。這同時是聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）上任後首次主持的議息會議。



據路透社報道，面對伊朗戰爭後油價飆升，近半數聯儲局決策者已不再相信僅維持借貸成本不變就能將通脹率降至2%的目標水平。

2025年11月14日，美國華盛頓，聯儲局辦公大樓仍在進行裝修。（Reuters）

聯儲局17日宣布將政策利率維持在3.50厘-3.75厘的區間不變。

據週三公布的預測數據，聯儲局19名決策者中有9人認為今年需要提高政策利率。而就在三個月前，聯準會上次發布預測數據時，沒有一位決策者持此觀點。

預測數據顯示，這9人中有6人，即近三分之一的委員會成員，認為今年需要加息超過0.25厘。

8人認為利率應該維持不變，只有1人認為應該降息一次。另有一位未具名的決策者沒有提交利率預測點陣圖。

2026年5月22日，美國華盛頓，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在白宮東廳宣誓就職典禮上發表演說。（Reuters）

這些觀點體現在聯儲局的利率走勢點陣圖，顯示央行內部的辯論是如何迅速從關注在降息前保持利率穩定多久，轉變為越來越擔心聯儲局需要提高利率，以防止燃料價格上漲帶來的價格壓力更廣泛地影響潛在通脹。