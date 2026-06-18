5年期國債期貨8月3日推出　證監會稱彰顯港離岸人幣樞紐角色

證監會行政總裁梁鳳儀出席上海陸家嘴論壇時表示，在全球地緣政治緊張及發達經濟體面臨通脹與債務憂慮的背景下，以中國國債為代表的人民幣資產，正逐漸成為非美元資產配置的重要選項。市場翹首以盼的國債期貨掛牌買賣時間表將馬上公佈，並力爭年內將離岸或在岸國債納入港交所（0388） 結算所的認可保證金範圍，以進一步提升港交所衍生產品市場的競爭力。



她指出，對海外主權基金和長線資金而言，中國國債作為長期配置選項，不僅限於收益率或貨幣本身，更在於整個生態的完備性，覆蓋豐富的對沖工具、靈活的回購安排、高效的二級市場交易，以及便利的資產配置。國債期貨為旗艦級的離岸風險管理工具，相信其推出將有效推動國際投資者更積極參與國債市場。

證監會其後發出新聞稿，指出香港計劃於 2026 年8月3日推出五年期國債期貨。

經評估市場需求及宏觀環境後，５年期國債被選為首先在港交所買賣的國債期貨合約的相關資產。香港交易所一直就須獲證監會批准的國債期貨的推出作必要準備，並將另行公布合約細節。

近年來，國際投資者穩步增持中國國債，尤其是通過債券通的渠道。截至2026年5月底，外國投資者持有的中國國債規模約為20,000億元人民幣。在香港推出國債期貨將為國際投資者提供有效的離岸對沖工具，滿足其日益增加的國債風險管理需求，從而便利投資者進一步參與內地國債市場。

隨著國債期貨在香港推出，香港作為離岸人民幣中心及人民幣資產風險管理樞紐的角色將進一步加強。證監會行政總裁梁鳳儀表示：「國債期貨的推出，適逢資產管理公司構建多元化策略，對人民幣計價固定收益資產的投資需求增加。這同時彰顯了香港作為區域內固定收益及離岸人民幣樞紐的關鍵角色。」

證監會行政總裁梁鳳儀表示，國債期貨掛牌買賣時間表即將公布，並力爭年內將離岸或在岸國債納入港交所 結算所的認可保證金範圍。（蘇煒然攝 )

證監會主席黃天祐表示：「推出國債期貨亦是香港在金融領域對接國家「十五五」規劃、進一步推進與內地金融市場互聯互通的重大舉措。此舉也是香港助力人民幣國際化，並發展為全球固定收益及貨幣市場中心的里程碑。」

至於港交所則指出，5年期國債期貨的產品詳情將適時公布。港交所行政總裁陳翊庭表示，推出國債期貨為港交所，豐富人民幣產品和固定收益產品的一大重要舉措。作為債券通的重要補充，國債期貨將和成功運作的互換通，均為投資中國債市的境外投資者，提供高效的風險管理工具，進一步支持香港市場人民幣産品生態圈的發展，鞏固香港作為全球領先離岸人民幣樞紐的地位。

「新能源人民幣（Renewable Yuan）」借鏡石油美元

梁鳳儀指，回顧歷史，「石油美元」奠定了美元的全球主導地位；而目前經濟學家提出，中國可依憑在太陽能、風電、電池儲能及電動汽車等低碳供應鏈產品的領先優勢，將綠色產業創造為出口新技術，並與人民幣國際化深度掛鈎，「當更多國際企業的資產負債表中積累起規模可觀的Renewable Yuan（新能源人民幣），必將激發龐大的投資需求，資金可進一步配置國債及其他人民幣產品，從而構建更廣、更深的離岸人民幣生態圈，最終形成產業、貨幣和投資的有機循環。」

她稱，雖然新能源人民幣目前仍處於發展初期，但人民幣資本在香港的擴張勢頭已清晰可見，與當年歐洲的美元市場發展異曲同工。隨着全球能源轉型和供應鏈重塑，新能源貿易有望成為人民幣國際化的助燃劑，香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，必將扮演更核心角色。