證監會尋求法庭頒令　要求泰加控股前主席吳宇　向股東收購股份

證監會在原訟法庭展開法律程序，以尋求法庭頒令，要求泰加控股前主席、執行董事及非執行董事吳宇，收購由投資大眾持有的該公司股份。吳宇涉嫌違反受信責任，最終導致該公司在停牌後被除牌。



證監會亦在同一個根據《證券及期貨條例》第214條所採取的法律行動中，尋求法庭對吳及另外10名泰加控股前董事作出取消資格令。另外10名前董事均為證監會法律程序的答辯人，當中包括前執行董事兼主席張德熙；前執行董事陳學貞、芮元青和韋偉成；前執行董事兼財務總監劉家儀；前執行董事兼行政總裁穆宏烈；前獨立非執行董事尹錦滔、梁浩然和黃紹開；以及另外一名前執行董事。

是次法律行動源自證監會對Nerico Brothers Limited（NBL）未有償還逾1.5億美元一事所進行的調查。該等資金由泰加控股的主要營運附屬公司泰加保險在2020年6月至2021年10月期間存放於NBL，宣稱用作外幣程式交易。

證監會指，吳宇涉嫌參與了一項詐騙計劃，意圖挪用全部或部分該等資金，而該等資金則被進一步轉移至一個在開曼群島註冊成立並由安山資本管理且受吳控制的基金。若非吳宇的失當行為，泰加控股的股份不會被暫停買賣，最終亦不會被除牌，而該公司股東本應能夠在公開市場出售股份，以收回其投資價值。因此，證監會尋求法庭頒令，要求吳收購投資大眾所持有的泰加控股股份。

其他答辯人（大多數於關鍵時間為泰加保險董事）涉嫌疏忽職守，在涉及重大集中風險的情況下，仍容許該等資金存放於NBL。他們亦涉嫌沒有採取合理步驟，以設立充足的保障措施及監察機制，防止該等資金流失。

為確保有資金應付法庭日後作出的任何收購令，證監會已於2024年4月向富途證券國際(香港)及盈透證券香港發出限制通知書，以禁止兩家公司處置或處理在吳所持有的若干客戶賬戶內的資產。

證監會在另外採取的紀律行動中，已先後撤銷NBL和安山資本的牌照，而其各自的高級管理層（包括曾任安山資本董事的吳宇）亦被終身禁止進行受規管活動。