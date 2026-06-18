滙豐遭澳證券投資委員會尋求罰款3500萬澳元　涉反詐保護嚴重失職

澳州證券和投資委員會（ASIC）近日宣布，滙豐（0005）銀行因在反詐保護上存在嚴重疏漏，面臨高達3,500萬澳元的罰款。



接獲950份投訴 客戶損失2300萬澳元

該案涉及滙豐澳洲分行未能及時處理客戶遭遇的未授權交易與詐騙損失，導致客戶蒙受巨額損失。在2020年1月至2024年8月其間，滙豐澳洲分行共接獲約950份投訴，涉及未經授權的付款與交易，客戶總損失約2,300萬澳元，其中近1600萬澳元發生在2023年10月至2024年3月。

ASIC指控要點包括三大核心違規事實，滙豐已全盤承認。其一，轉賬風控系統存在重大漏洞，針對澳洲主流即時支付通道IAT，銀行未搭建足夠識別、攔截仿冒銀行詐騙轉賬的監控規則。其二，詐騙投訴調查嚴重超時，遠超監管法定時限，滙豐平均調查時長達145天，部分受害者賬戶凍結長達542天才恢復存取權。其三，客戶補償與風險排查機制缺失，詐騙爆發階段未主動排查受損客戶，僅被動等待用戶投訴。

已向客戶賠償2150萬澳元

滙豐銀行承認在保護客戶免遭詐騙方面存在疏漏，表示將與ASIC保持「建設性合作」。調查開展後，滙豐推出專項補償計劃，截至2026年6月已累計向受害客戶賠付2,150萬澳元。ASIC副主席Sarah Court表示，本案反映澳洲滙豐長期、普遍性系統失職，明知詐騙風險擴散卻未採取有效防護。