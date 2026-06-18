創業板及科創板齊破頂　科技股領風騷　滬指獨憔悴｜A股

今日（18日），內地創業板指與科創綜指雙雙刷新歷史盤中及收市新高，科技成長股成為市場唯一焦點。



截至收市，創業板指報4252.39點，升2.05%，成交額8,666億元（人民幣‧下同）；科創綜指報2297.93點，大漲3.29%，成交額5283億元。兩大指數同步創下歷史收市新高，全日全市場共有172隻個股觸及歷史盤中高位。反觀上證指數則收跌0.43%，報4090.48點。



算力芯片領漲 龍頭股齊創紀錄

板塊方面，算力芯片、存儲芯片、半導體設備等硬科技賽道領漲大市，寒武紀、中際旭創等行業龍頭股價同步刷新歷史紀錄。稀土、非金屬材料、小金屬等上游資源股亦表現搶眼。值得留意的是，A股業績線崛起，四隻千元股同日創歷史新高，「CPO一哥」市值更超越貴州茅台。

創業板指設立以來走勢。（TradingView製圖）

陸家嘴論壇傳利好 專家指内地科技股仍有「安全邊際」

消息面上，剛閉幕的2026陸家嘴論壇釋出重大利好。中證監明確將科創板第五套上市標準適用範圍擴大至人工智能領域，支持量子科技、生物製造、具身智能等硬科技企業上市。券商分析指出， 5月中下旬以來，内地科技成長股的擁擠度、價格均處於低位，半導體、消費電子、光模塊等多數細分成長行業的擁擠度處於較低水平，仍具備足夠「安全邊際」。