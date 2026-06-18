彭博︰崇光母企於最後關頭　為即將到期貸款取得63.9億元再融資

崇光百貨母公司利福國際於貸款到期前一刻，取得63.9億元再融資。據《彭博》引述知情人士透露，利福國際的貸款在今日（18日）到期，公司在限期前數小時，成功為以銅鑼灣旗艦店作抵押的貸款進行再融資。



報道引述知情人士稱，利福國際於19家銀行獲得合共63.9億元的貸款，較原有的67.5億元貸款低，公司將動用自有現金補足差額。

銅鑼灣崇光。（資料圖片）

報道提及這項於最後關頭達成的協議及資金缺口，凸顯香港商業地產市場在歷經多年低迷後所面臨的壓力，債權人愈趨審慎，傾向盡可能押後至最後一刻才決定是否續貸。同時指出，香港零售業雖初現復甦跡象，但仍然受壓，與住宅市場整體反彈形成對比。政府統計數據顯示，4月私人零售物業租金按年下跌約2%，價格則跌至約14%。零售業務方面，當月百貨公司銷售額下跌6.7%，而整體零售銷售額受旅遊及假期消費帶動，上升8.6%。

據報道今次貸款談判歷時數月，最終在限期前最後一刻落實。今次再融資將用於償還利福旗下Future Develop早前取得的大部分5年期貸款。知情人士指出，部分原有貸方退出，公司需引入多間新銀行參與。