Google母企Alphabet「 染藍」　Verizon被踢出道指

谷歌(Google)母公司Alphabet 染藍，Verizon則被踢出道指。



標普全球(S&P Global)指數公司周二公布，谷歌(Google)母公司Alphabet將取代Verizon，成為道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)30檔成分股之一，下周一美股開市前正式生效。

標普道瓊指數公司稱，Alphabet擁有多元化科技業務布局、較大的市值與較高的股價，將進一步提升指數在關鍵產業的覆蓋廣度，特別是在人工智慧、雲端基礎設施和廣告等領域，使其成為更具代表性的通訊服務成分股，Alphabet能更完整反映該產業在美國經濟中的角色。

事實上，大型科技股在道瓊指數中的影響力已進一步擴大。Alphabet加入後，將與輝達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）等科技巨擘共同成為道指成分股，令人工智慧（AI）、雲端運算及數位廣告等產業在指數中的代表性進一步提高。

2024年4月22日，德國漢諾威，圖為人們在博覽會期間，走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

另外 霍尼韋爾(Honeywell) 完成霍尼韋爾航空航天(Honeywell Aerospace)分拆後，將繼續保留在道指內，但後者則不會被納入指數之內。

消息公布後，Alphabet盤後股價上漲近1%，Verizon則微跌。